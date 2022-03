Quelques semaines seulement après sa lourde défaite face aux forces armées maliennes, Jamaat Nostrat al Islam walmouslimina (JNIM) se positionne dans le cercle de Bourem et c’est le village de Temera qui accueille les nouvelles bases du mouvement.

Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jamaat Nostrat al islam walmouslimine/JNIM ou GSIM) se positionne dans le cercle de Bourem, précisément à Temera, un village situé à une trentaine de km de la ville de Bourem. En effet, depuis quelques jours, les populations civiles assistent impuissantes au déploiement des combattants du JNIM dans le village de Temera et environs. Ces éléments terroristes officient des séances de prière dans plusieurs localités environnantes.

Le commandant de cette nouvelle base du JNIM serait l’ancien commissaire du MUJAO, Aliou Mahamar Touré, plusieurs fois arrêté et libéré notamment dans des échanges d’otages. Aussitôt installé le mouvement commandé par ce natif du cercle de Bourem serait déjà impliqué dans l’enlèvement d’un animateur-radio à Temera. L’installation des nouvelles bases terroristes autour de cette localité crée naturellement la panique chez les populations ; dont certaines seraient même en train de fuir.

Ce repositionnement du groupe terroriste conduit par Iyad Ag Ghali a été initié quelques semaines après l’intervention militaire des forces armées maliennes dans le secteur de Tessit (Gourma) qu’occupait le JNIM et l’EIGS. Une descente qui a permis de tuer et d’arrêter plusieurs terroristes, et de détruire d’importants matériels appartenant aux mouvements terroristes. Il fallait donc pour ces groupes terroristes trouver un nouveau territoire et le choix s’est visiblement porté sur le cercle de Bourem. Gageons que les FAMa vont rapidement réagir pour les empêcher de semer la terreur et la désolation dans cette zone déjà éprouvée par les perturbations climatiques dont les effets sont accentués par l’insécurité.

Oumar Alpha

