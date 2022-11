Décidément Macron, les Autorités françaises et certains médias français ne sont pas prêts à laisser le Mali en paix. Chaque jour apporte son lot de complots et de coups tordus fomentés dans des officines basés à Paris et qui comptent sur des relais à l’intérieur (au Mali) en vue de déstabiliser notre pays.

Après un récent reportage de BFM Tv sur de prétendues crimes des FAMAS et des ” éléments appartenant à Wagner “, le quotidien français ” Libération ” vient de prendre le relais dans cette campagne d’intoxication synchronisée visant le Mali. Dans ce concert, les publications de journaux français ont visiblement succédé aux discours va-en-guerre d’officiels français.

Dans un article, publié le 11 novembre 2022, ” Libération ” ce journal, aux desseins connus, écrit ceci : ” Mercredi, 2 novembre, le capitaine Souleymane Traoré, proche du colonel- président Assimi Goïta, a été atteint par un tir au palais présidentiel, à Bamako (…) S’agit-il d’un avertissement visant le président du Mali ou d’un règlement de compte ? “.

Dans l’article l’auteur tente, en réalité, de faire croire qu’il y’a des problèmes au sein du pouvoir en place, au-delà que la vie du président Assimi Goïta serait menacée.

En réaction, le Gouvernement de la Transition, dans un communiqué signé par son porte-parole le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation, a vivement réagi. ” C’est avec une profonde consternation que le Gouvernement de la Transition a pris connaissance d’un article publié le 11 novembre 2022 par le quotidien français ” Libération ” et visant l’aide de camp de SE Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat “, indique le communiqué.

Ainsi, le Gouvernement malien ” dément totalement les faits évoqués par ” Libération” qui poursuit les activités subversives des médias ” milles collines ” France 24 et Radio France internationale, interdits au Mali…”.

Le Gouvernement de la Transition condamne ” cette manœuvre non professionnelle, désespérée, éhontée, et immorale du quotidien français Libération…”.

Et pour les Autorités maliennes l’article du journal ” Libération ” est commandité et prémédité par des ” forces obscurantistes et rétrogrades ne visant qu’à créer la psychose et tenter désespérément de déstabiliser la Transition, en décrivant un scénario macabre monté de toutes pièces”.

