L’Institut national de Prévoyance sociale (INPS), à travers sa direction de Prévention et de l’Action sanitaire et sociale (DPASS) a expliqué mercredi dernier, les défis liés à la sécurité au travail. C’était dans le cadre de la journée mondiale de la santé sécuritaire au travail.

Les entreprises créent la richesse et la croissance économique. Lors de ce processus, les travailleurs peuvent être victimes des risques professionnels. Le 30 avril de chaque année est consacré à la journée africaine de la prévention des risques professionnels.

Cette occasion est mise à profit par l’INPS pour créer un espace de rencontre, de réflexions et de dialogues entre différents acteurs en charge de la prévention autour d’une problématique donnée. Pour cette année, le thème était « Management de la santé et sécurité au Travail ».

« L’Institut africaine de Prévention des Risques professionnels (IAPRP) harmonise les programmes et politiques en matière de prévention des risques professionnels des Etats membres. L’INPS mène cette politique de prévention à travers la direction de Prévention et de l’Action sanitaire et sociale (DPASS) et son service de prévention des risques professionnels (SPRP). Les activités de prévention menées dans le cadre de cette politique ont pour objectif de réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles AT/MP, synonymes de perte d’emploi, des drames familiaux, de souffrances physiques et psychiques et de pauvreté pour les entreprises. Les activités de prévention technique reviennent à surveiller le milieu de travail pour le rendre sûr et salubre », explique Dr. Mamadou B. Diakité, directeur général adjoint de l’INPS.

Cela passe par des visites des lieux de travail, des mesures contre des nuisances sur les lieux de travail (bruit, produits chimiques et autres), les contrôles des mesures règlementaires.

Tout travailleur doit faire l’objet d’une visite médicale avant l’embauchage et également une visite médicale régulière et périodique dans le but de déceler toute incompatibilité entre son poste et son état de santé.

Cela commence par la consultation du médecin du travail et peuvent être demandés plusieurs examens complémentaires tels que la radiographie, le sang et autres en vue d’établir l’aptitude.

Selon l’organisation internationale de travailleurs, chaque année, on enregistre 2,78 millions de décès, 374 millions de victimes d’accident de travail et maladies professionnelles dans le monde.

Au Mali les statistiques officielles données par l’INPS, comptabilisent 523 accidents de travail déclarés en 2021 et plus de 600 millions en frais de réparation.

Aïchatou Konaré

Commentaires via Facebook :