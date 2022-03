Le Vendredi 4 mars 2021, tôt dans la matinée, le poste des Forces Armées Maliennes (FAMA) à Mondoro dans le Cercle de Douentza a été la cible d’une attaque terroriste. Cette attaque lâche contre laquelle, les Famas ont vigoureusement réagi s’est soldée par des pertes des deux côtés, notamment des pertes en vies humaines. Et à la lumière du dernier bilan c’est bien l’ennemi qui a payé le plus lourd tribut de sa forfaiture avec 162 morts contre 27 pour les FAMa. Malgré tout, les Maliens et leur gouvernement ont été affligés par les pertes de ces vaillants soldats. C’est pourquoi le gouvernement du Mali a publié un communiqué en condamnant ces actes et de présenter ses condoléances aux soldats tombés. Dans la même journée le Président de la transition, le Colonel Assimi Goïta a décrété un deuil national de trois jours.

Par la force des choses, le mois de mars est devenu un mois fatidique pour notre pays, depuis l’avènement du terrorisme. Pour preuve, c’est au cours du mois de mars 2021 lors de l’attaque de Tessit, que nos Famas ont enregistré leur plus lourd bilan macabre avant cette attaque du 4 mars de Mondoro.

Cependant, ce qu’il faut aussi reconnaître est que le secteur de Mondoro est l’un des théâtres les plus compliqués pour nos soldats puisqu’il est une zone à trois frontières où ils sont constamment attaqués par les terroristes. C’est pourquoi dans son communiqué, le Gouvernement a qualifié l’attaque du vendredi d’une attaque « complexe » avec l’utilisation des véhicules piégés à l’encontre de nos Famas à Mondoro. A la lumière de ce communiqué, il ressort que les Famas ont vigoureusement réagi à cette attaque et le ratissage des forces spéciales immédiatement déployées sur zone a permis de retrouver et neutraliser 47 terroristes dans la matinée contre un bilan provisoire ami de 27 morts, 33 blessés dont 21 graves évacués sur Sévaré,07 portés disparus et des dégâts matériels. Et d’indiquer qu’en début d’après-midi, les Famas ont poursuivi leur ratissage sur les sanctuaires terroristes en neutralisant 23 terroristes. Ce faisant, le samedi matin de sources locales, le bilan était de 162 morts côté ennemi et la récupération de tous les matériels enlevés.

En effet, le Gouvernement du Mali présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées des vaillants soldats ayant perdu la vie dans le noble combat de la préservation de la paix et de la quiétude des paisibles citoyens de notre pays. Et de poursuivre que le Gouvernement du Mali rassure l’ensemble des populations que le sacrifice ultime consenti par ces dignes fils de la Nation ne restera pas vain et que toutes les mesures seront prises pour arrêter et traduire devant la justice les auteurs de cet acte ignoble et tragique. Et de ce fait , toujours d’après le même communiqué, les Forces Armées Maliennes resteront fidèles à leurs engagements de restauration de la paix et de la quiétude sur l’ensemble du territoire national. Et de réitérer que la dynamique offensive de recherche et de destruction des sanctuaires terroristes se poursuivra sans relâche.

Après cette attaque, un deuil national de 3 jours décrété :

Après les évènements survenus le vendredi 4 mars 2022 à Mondoro, les autorités maliennes ont sur un décret signé par le Chef de l’Etat, le Colonel Assimi Goita, décrété un deuil national de 3 jours à compter du samedi 5 mars 2022 à 00 heure sur toute l’étendue du territoire national en hommage aux éléments des Forces armées et de Sécurité tombés. A cet effet, tous les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant la durée de deuil.

La société civile et les regroupements politiques condamnent l’attaque de Mondoro :

Suite à l’attaque de Mondoro des mouvements politiques et de la société civile ont fait des communiqués de condamnation et exprimé leurs condoléances aux soldats tombés. C’est le cas des partis politiques qui sont en opposition et réunies dans le Cadre des Partis et Regroupements politiques pour une transition réussie qui ont condamné vigoureusement cette attaque « qui intervient à un moment où les Famas commencent à rassurer par de nombreux succès pour la sécurisation des personnes et de leurs biens, face aux sanctions terroristes ». Tout en saluant cette appréciable montée de puissance sur le font des opérations, le Cadre dit inviter à l’union sacrée autour des Famas dans leur mission régalienne de sécurisation des personnes et de leurs biens . Et que pour la paix et la réconciliation nationale le Cadre demande l’implication de toutes les forces vives de la nation. Dans la même lancée, le Syndicat national de l’Education et de la Culture (SNEC) a présenté ses condoléances aux familles des victimes, aux autorités de la Transition et souhaité prompt rétablissement aux blessés. « Le SNEC renouvelle son soutien indéfectible aux Famas engagés résolument pour la restauration de la paix et de la quiétude sur l’ensemble du territoire national ». Et de lancer un vibrant appel aux autorités pour doter les Famas de moyens nécessaires afin de leur permettre de poursuivre leur dynamique offensive de recherche et de destruction des sanctuaires terroristes sur le territoire national.

Adama Tounkara

