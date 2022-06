Le Président du Conseil économique, social et culturel, Monsieur Yacouba KATILE a participé aux travaux du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de l’Association Internationale des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions similaires (AICESIS), tenus du 27 au 28 juin dernier, à Athènes en Grèce. Les travaux ont été conduits par Mme Lydia MIKHEEVA, Présidente de la Chambre Civique de la Fédération de Russie et Présidente en exercice de l’AICESIS. Et ce, en présence d’un nombre important de Conseils économiques et sociaux venus des quatre coins du monde.

La présentation et l’adoption des rapports d’activité et financier de l’exercice 2021, le point sur le partenariat entre l’AICESIS et l’Organisation Internationale du Travail (OIT), ainsi qu’avec le Conseil Economique des Nations Unies (ECOSOC), la désignation du pays devant abriter le prochain Conseil d’administration ont constitué, en substance, les principales articulations de la rencontre d’Athènes.

Monsieur Apostolos XYRAFIS, le Secrétaire général de l’AICESIS, a expliqué que malgré la situation de crise sanitaire de COVID 19, la faitière internationale a pu tenir ses réunions statutaires, Conseils d’administration et Assemblées générales. Il a énuméré d’autres activités relatives au développement de partenariat et des actions administratives. Quant au rapport financier, après une présentation succincte, M. XYRAFIS a indiqué que l’état financier de l’AICESIS est au beau fixe. Les représentants de l’OIT et de l’ECOSOC ont tour à tour pris la parole pour faire le point de partenariat entre leur structure respective et l’AICESIS. Si les deux parties ont salué l’excellente qualité des rapports qu’elles entretiennent mutuellement depuis 2012, il a été proposé tout de même, d’orienter ledit partenariat sur des projets structurants. M. Youcef GUELLAB, le Chef de l’Unité Dialogue Social et Tripartisme et du département Gouvernance de l’OIT, a insisté sur la nécessité de mettre en place un dispositif de suivi des recommandations issues des différentes rencontres. Dans le cadre du partenariat avec l’ECOSOC, le Président du Conseil économique, social et culturel, M. Yacouba KATILE, a suggéré de mettre le curseur sur une meilleure appropriation des différents outils des Objectifs sur le Développement Durable au niveau national.

La rencontre d’Athènes a entériné la tenue de la conférence conjointe entre l’OIT et l’AICESIS au mois de mars 2023 à Alger. C’est la République de Serbie qui a été désignée pour abriter la prochaine réunion du Conseil d’administration en décembre 2022. Mme Lydia MIKHEEVA, Présidente de la Chambre Civique de la Fédération de Russie et Présidente en exercice de l’AICESIS a informé les participants que la prochaine Assemblée générale se tiendra à Moscou en octobre 2023.Le Président du CESC, M. Yacouba KATILE s’est dit satisfait du déroulement des travaux.

Baba Bourahima CISSE

Conseiller en Communication CESC

