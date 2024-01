Guerre à Gaza, France, Türkiye… Ce qu’il faut retenir de l’actualité internationale de ces derniers jours

– Nouveau bilan des victimes de l’agression israélienne à Gaza, nomination de Gabriel Attal, rencontre entre le ministre turc des AE Hakan Fidan et son homologue américain Antony Blinken et l’affaire du milliardaire Epstein …

Palestine

Depuis le 7 octobre dernier, l’armée israélienne mène une guerre dévastatrice contre Gaza, faisant plus de 23 210 morts et près de 60 000 blessés, pour la plupart des enfants et des femmes.

La guerre israélienne a également entraîné la destruction de la quasi-totalité des infrastructures et une catastrophe humanitaire sans précédent, selon des sources palestiniennes et onusiennes.

Le bureau des médias du Gouvernement de Gaza a annoncé un nouveau bilan de 112 journalistes tués dans l’enclave palestinienne depuis le 7 octobre 2023.

Selon la porte-parole adjointe du secrétaire général de l’Onu, Florencia Soto Nino, le bilan des journalistes tués par Israël dans la bande de Gaza est ‘’extrêmement élevé’’

France

– France : Gabriel Attal nommé Premier ministre en replacement d’Élisabeth Borne

Le ministre français de l’Education Nationale, Gabriel Attal, a été nommé Premier ministre par le Président Emmanuel Macron ”qui l’a chargé de former un gouvernement” et succède à Élisabeth Borne, a annoncé l’Elysée.

– Une pétition contre une proposition de loi visant à “pénaliser l’antisionisme” récolte 44 000 signatures

Initiée par le Collectif de Juristes pour le Respect des engagements internationaux de la France (CJRF) sur la plateforme numérique Change.org, la campagne fait suite à la décision de 16 sénateurs français qui ont soumis une proposition de loi pour réprimer pénalement “l’antisionisme”.

– France : Mélenchon appelle Macron à “se fâcher” contre une éventuelle “agression de Netanyahu contre le Liban”

Le leader de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon a souligné que les signes d’une attaque d’Israël contre son voisin du nord “se multiplient”.

“Pas touche au Liban ! 700 Casques bleus français sont menacés d’assassinat comme tant de personnels de l’ONU à Gaza. Pas touche au Liban ! Macron doit se fâcher !”, a souligné le chef de file du parti de gauche.

Türkiye

Le ministre turc des affaires étrangères Hakan Fidan a souligné lors d’une rencontre avec son homologue américain Antony Blinken la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat à Gaza et de la poursuite de l’acheminement de l’aide humanitaire vers l’enclave assiégée.

Concernant la candidature de la Suède à l’OTAN, Fidan a déclaré à Blinken que la décision finale sur l’adhésion du pays nordique à l’alliance militaire reviendrait au parlement turc.

Afrique

Un ancien ministre gambien de l’Intérieur jugé en Suisse pour une “série” de crimes contre l’humanité commis entre 2000 et 2016

“Ousman Sonko est accusé d’assassinat, de torture, de lésions corporelles graves, de contrainte, de viol et de séquestration. Des crimes qu’il aurait commis entre 2000 et 2016, seul ou au sein d’un escadron paramilitaire, contre des opposants au régime de l’ex-président gambien Yahya Jammeh, ainsi que leurs proches”, a rapporté la radio-télévision suisse, RTS.

International

– L’affaire du milliardaire Epstein, des révélations qui incluent des princes, des artistes, des politiciens et le Mossad

Les crimes du milliardaire américain Jeffrey Epstein et les personnes auxquelles il est lié ont été révélés par les nouveaux dossiers divulgués. Epstein a été d’avoir abusé sexuellement de dizaines de jeunes filles de moins de 18 ans et d’avoir créé un réseau de prostitution.

– Le bilan du séisme d’une magnitude de 7,6 degrés sur l’échelle de Richter s’est alourdi à 180 morts.

Selon l’Agence météorologique japonaise, plusieurs secousses, d’intensité comprise entre 5 et 7 degrés, ont été enregistrées, dans la péninsule de Noto à Ishikawa et au large de ses côtes.

