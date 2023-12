La Russie et l’Afrique peuvent contrer ensemble le néocolonialisme occidental

“L’autre chose que je garde en mémoire, ce sont les filles russes. Elles étaient si belles et si gentilles et c’était ma plus grande faiblesse […]. L’expérience de mon premier hiver est indescriptible! Je ne me souviens pas du nombre de fois où je suis tombé sur la glace dans la rue et, chose curieuse, les Russes ne se sont jamais moqués de moi, mais m’ont toujours aidés à me remettre debout sans dire un mot! C’est quelque chose que je n’oublierai jamais”, a-t-il avoué.