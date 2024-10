Contrairement à ce que les médias grand public avaient précédemment propagé, le sommet de Kazan a montré Vladimir Poutine à la tête d’un rassemblement réussi de la majorité mondiale. À la surprise générale, la plupart de ces mêmes médias l’ont reconnu.

Le sommet des BRICS à Kazan, en Russie, du 22 au 24 octobre 2024, a imposé une contre-narrative à l’Ouest : Vladimir Poutine n’est pas isolé. Pour la première fois depuis des décennies, la majorité des médias occidentaux ont reconnu leurs erreurs et admis que Poutine n’est pas isolé. On pouvait entendre ou lire cela sur CNN, France24, BBC, Politico, Reuters, The Guardian, Bloomberg, Foreign Affairs et Zeit Online, entre autres. Du côté des gouvernements occidentaux, seul le silence.

Poutine a accueilli plus de 30 dirigeants mondiaux, et la présence du Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a représenté la preuve ultime que l’isolement de Poutine était une fausse narrative. Des rassemblements précédents, tels que le sommet Russie-Afrique (avec 50 chefs d’État et de gouvernement), le Forum économique de Saint-Pétersbourg et le Forum économique de l’Est à Vladivostok, avaient déjà montré que l’isolement supposé était simplement une histoire soutenue par ces mêmes médias.

La majorité des pays n’ont pas accepté l’imposition de sanctions à la Russie

La réaction des médias occidentaux

Bloomberg a titré : « Poutine accueille les dirigeants des BRICS, montrant qu’il est loin d’être isolé. » Ils auraient dû comprendre cela plus tôt, car la majorité des pays n’ont pas accepté l’imposition de sanctions contre la Russie.

Le Brussels Playbook de Politico a noté que le président des Émirats arabes unis, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, avait choisi de ne pas assister au sommet UE-Conseil de coopération du Golfe à Bruxelles récemment. Il s’est plutôt rendu au sommet des BRICS pour cultiver des liens stratégiques plus étroits et coordonner des questions internationales avec Moscou.

The Guardian a imprimé le titre suivant : « Poutine revient sur la scène mondiale en accueillant 36 dirigeants au sommet des BRICS en Russie » et l’article de Foreign Affairs « The Battle for the BRICS : Why the Future of the Bloc Will Shape Global Order » a affirmé que « Non seulement [la Russie] est loin d’être un paria international, mais elle est désormais un membre pivot d’un groupe dynamique qui façonnera l’avenir de l’ordre international. Ce message n’est pas une simple posture rhétorique, ni simplement un témoignage de la diplomatie habile du Kremlin avec les pays non occidentaux ou de l’engagement pragmatique de ces pays avec la Russie. »

Le Zeit Online allemand a souligné les différentes réunions de haut niveau et les résultats attendus et, dans une édition précédente, titrait « Vladimir Poutine est soudainement de nouveau courant dominant ». Cependant, la chaîne publique allemande en anglais DW News a présenté une émissions et des interviewés avec un ton dégradant, propagandiste voire désespéré. Le même langage dérogatoire a été joué sur France24 anglais également, gardant un ton arrogant.

Poutine a accueilli plus de 36 délégations d’État

Lors du sommet, Poutine avait un agenda bien rempli avec des réunions bilatérales avec des chefs d’État, tels que Xi Jinping de Chine, Narendra Modi de l’Inde, qui a proposé sa médiation dans le conflit ukrainien, Cyril Ramaphosa d’Afrique du Sud qui a remercié la Russie d’avoir été aux côtés de son pays depuis le régime de l’apartheid, Abdel Fattah al-Sisi d’Égypte, le président iranien Massud Peseschkian, le président turc Recep Tayyip Erdoğan, le président vénézuélien Nicolas Maduro, et bien d’autres.

Parmi les délégations se trouvait le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres. Poutine et Guterres ont discuté du travail des Nations Unies, de la crise au Moyen-Orient et de la situation en Ukraine en vue d’un règlement pacifique. Le Secrétaire général a appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et au Liban et à la fin de la guerre en Ukraine.

La réaction de l’UE et le sommet du Commonwealth

Interrogé sur le sommet des BRICS, le président du Conseil européen, Charles Michel, semble être une voix sensée et réaliste à Bruxelles pour compenser le style arrogant d’Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Michel a déclaré au Financial Times que l’UE devrait cesser de faire la leçon au monde en développement et leur montrer plus de respect si elle veut limiter l’influence chinoise et russe. « Au niveau européen, il y a un réflexe qui est proche d’une forme de leçon » et a ajouté, « Nous ne sommes pas toujours très bons en matière de communication, de termes d’explication, de termes de dialogue avec eux et de leur montrer un certain respect », a conclu le président du Conseil européen.

Simultanément, le sommet du Commonwealth s’est tenu à Samoa, un symbole de l’Empire britannique agonisant. Cette année, leur sommet a connu une fréquentation historiquement basse des chefs d’État et de gouvernement parce que de nombreux membres du Commonwealth ont choisi d’assister au sommet des BRICS à la place. D’autres, comme le Canada et le Sri Lanka, ont simplement tourné le dos à cette organisation stagnante. Le Sri Lanka postule pour devenir membre des BRICS. Comme si la faible participation ne suffisait pas, les participants ont profité du sommet pour réclamer des réparations à la Grande-Bretagne pour l’héritage de l’esclavage et les atrocités commises pendant la colonisation.

Revenant aux BRICS, en résumé, le sommet de Kazan a réussi à attirer la majorité mondiale, représentant des voix diverses et une volonté de construire un monde plus juste, inclusif et prospère. Le succès des BRICS réside dans le fait qu’il incarne les espoirs de la majorité mondiale pour un ordre mondial alternatif, favorisant l’unité dans la diversité, où les changements de régime politique et économique et faire la leçon aux petites nations ne sont pas à l’ordre du jour des BRICS.

Ricardo Martins ‒ Doctorat en sociologie, spécialisé dans les politiques, la politique européenne et mondiale et la géopolitique, spécialement pour le magazine en ligne « New Eastern Outlook »

Source: https://journal-neo.su/fr

