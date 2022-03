La Coordination des Associations et Organisations Féminines (CAFO) est une organisation faitière pour la promotion et la valorisation de la cause des femmes maliennes. Dans le cadre de la célébration de la journée internationale des femmes (8 mars) nous avons réalisé un entretien avec la présidente de ladite organisation, Mme Dembélé Oulematou Sow pour nous parler du sens que les femmes du Mali donnent à cette date historique. Lisez plutôt.

Le Sursaut : Demain 8 mars, le Mali à l’instar de la communauté internationale célèbre la journée internationale des droits des femmes, sous quel esprit placez-vous cet évènement ?

Mme Dembélé Oulematou Sow : Cet évènement est placé sous le signe de la mémoire de l’action de la sensibilisation, du plaidoyer pour un repositionnement de la femme au cœur de la création et de l’intérêt. A cet effet, le combat doit continuer pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes, la lutte pour l’émancipation des femmes, l’autonomisation et l’indépendance de celles-ci, le combat pour le respect des droits des femmes l’égalité, la dignité et la justice.

En votre qualité de présidente de la CAFO, qu’est-ce que vous pouvez dire par rapport à la situation des droits des femmes au Mali, après plus de 60 ans d’indépendance ?

Mme Dembélé Oulematou Sow : La situation des droits des femmes, n’est point reluisante, car beaucoup d’inégalités pèsent sur la femme ainsi que des barrières qui l’empêchent de participer pleinement à la vie de la nation et bénéficier des dividendes du développement durable et de la paix. L’écart entre homme et femme est immense et la grande majorité des femmes sont des « laissées pour compte ».

Cette année les femmes du Mali célèbrent cette journée dans un contexte particulier au regard des sanctions économiques, diplomatiques et politiques infligées au Mali par la CEDEAO et l’UEMOA.A cet effet, avez-vous un appel pressant à lancer ?

Mme Dembélé Oulematou Sow : Maliennes et Maliens dignes descendants des vaillants guerriers, l’heure est à l’appel sous le drapeau pour sauver la patrie !

Notre détermination a été enclenchée, il nous revient d’être perspicaces, coriaces et solidaires et unis, afin d’équilibrer nos relations avec nos partenaires dans la dignité et dans l’honneur. Aux femmes, le Mali est entre nos mains, nous devrions soutenir et accompagner cette transition rude et ardue aux gros défis, en faisant confiance à nos autorités pour aider le pays à franchir toutes ces crises économique, sécuritaire et tourmente politique pour le Mali, changeons de cap pour le prochain demi-siècle.

Si l’on vous demande de revenir sur le rôle joué par les femmes du Mali durant cette transition, notamment le processus de refondation enclenché, qu’est-ce que vous pouvez dire ?

Mme Dembélé Oulematou Sow : Tout d’abord la refondation est une réforme en profondeur de l’architecture institutionnelle, politique, économique, sociale et culturelle. Le rôle de la femme doit être central à travers sa participation dans des reformes aux niveaux de l’Etat, des politiques publiques, à ceux social et culturel eu égard à son rôle d’actrices sociales et gardiennes des valeurs et des traditions. En retour, l’Etat doit lui réserver une inclusion sans faille tout au long du processus.

Aujourd’hui, nombreuses sont vos sœurs qui estiment que la loi 052 est violée en termes de promotion des femmes dans les postes nominatifs, comment comptez-vous mettre un accent particulier sur ce droit à l’égalité des chances entre hommes et femmes ?

Mme Dembélé Oulematou Sow : Ce droit à l’égalité peut s’acquérir à travers le plaidoyer, la sensibilisation dans une solidarité inter-féminine en parfaite complicité avec les hommes, nos frères.

Chaque année dans le cadre de la célébration du 08 mars, la CAFO ne reste pas en marge, on peut savoir les activités au programme de cette année ?Et un appel particulier.

Mme Dembélé Oulematou Sow : Les activités inscrites au programme. Elles sont une conférence-débat sur le thème 08 mars, l’accompagnement des organisations féminines membres dans la mise en œuvre de leurs activités de 8 mars 2022 ; une grande communication médiatique sur le thème du 8 mars 2022, entre autres.

Après avoir reçu le défi de la mobilisation, du consommer malien autour du 8 mars, je lance un appel aux autorités de la transition afin de soutenir des projets plus structurants en faveur des femmes, sur la base des nouveaux défis identifiés évaluables chaque année, afin de lutter efficacement contre la pauvreté féminine.

Propos recueillis par Fatoumata Coulibaly

