Le premier vice-président de l’Association des jeunes pour le Développement de Doumanzana (AJDD), Nouhoum Yanogué, jeune leader politique, a donné son avis sur la tentative de prorogation du mandat des députés. Interview.

Mali Tribune : Que pensez-vous de la prorogation du mandat des députés pour une seconde fois ?

Nouhoum Yanogué : Ce n’est pas une bonne chose. Je suis contre. D’ailleurs, je n’ai jamais été contre une initiative du gouvernement, c’est une toute première fois. Ce n’est pas bon de proroger de nouveau le mandat des députés. On l’a fait une première fois. On leur a donné six mois sans d’avoir consulté le peuple malien. C’était pour qu’on puisse organiser les élections, mais rien n’a été fait. Je crois que ces six mois suffisaient. Il faut organiser les élections législatives.

Mali Tribune : Avec l’insécurité, pensez-vous qu’il sera possible d’organiser les législatives ?

N. Y. : Oui, je crois que c’est possible. En 2018, c’était la même situation qui prévalait. Avec ses partenaires, le Mali a pu organiser l’élection présidentielle. Je pense qu’il faut mettre les mêmes moyens afin de donner à l’Assemblée nationale une légitimité en organisant les législatifs pour le vote de nouveaux députés. La légitimité de l’Assemblée nationale est très importante pour les nouveaux défis auxquels le pays fait face.

Mali Tribune : Et si l’insécurité nous empêche de tenir les élections législatives, quelle serait la solution ?

N.Y : Nous envisagerons d’autres solutions. Quand les défis sont trop importants pour être relevés par une Assemblée non reconnue. Et d’ailleurs, il est sûr que la démarche n’aboutira pas. Déjà, on voit les blocs politiques qui se forment pour arrêter cette prorogation. Le gouvernement doit éviter toute mésentente avec la population sur les questions existentielles. Organisons les élections. Donnons à l’Assemblée nationale sa légitimité. C’est cela le salut pour le Mali.

Entretien réalisé par

Koureichy Cissé

