Les soutiens du projet de nouvelle constitution se multiplient. Outre l’appel des nombreux partis politiques, les légitimités traditionnelles et le collectif intégrateur des Immochagues et alliés de la région de Tombouctou ont appelé au terme d’une réunion leurs communautés à voter massivement en faveur du référendum Constitutionnel du 18 juin. Cette réunion qui a appelé les légitimités traditionnelles et alliés de la région de Tombouctou à voter oui était présidée par le président des deux entités, Alhady Ag Rhima. Selon le président du collectif, c’est la première fois que leurs deux organisations apportent leur soutien à la Coordination Nationale en faveur du «Oui ». Fait inédit pour ce haut responsables des communautés de la région de Tombouctou qui estime que c’est la toute première fois qu’au Mali , il y ait une campagne référendaire. Il a loué le rôle des autorités de transition qui ont initié ce projet de nouvelle constitution au Mali et ont également mené campagne de vulgarisation auprès des forces vives de la nation. S’y ajoute à la traduction du texte dans les langues nationales du Mali afin de permettre à toutes les communautés du Mali de comprendre le fonds du projet de texte de la nouvelle loi fondamentale.

La campagne pour le référendum Constitutionnel a démarré depuis le 2 juin dernier. Les militaires et les forces de sécurité ont déjà voté par anticipation. Le dimanche 18 juin prochain, les autres maliens vont s’exprimer dans les urnes en faveur du oui ou non. En attendant, la campagne bat son plein.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :