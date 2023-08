Au moment où certaines marionnettes tentent de tenir l’image du Csdm et de son président, d’autres Maliens de l’intérieur comme de l’extérieur montent au créneau pour manifester leur soutien à Mohamed Chérif Haïdara. Ce soutien à l’endroit du défenseur des intérêts des Maliens établis à l’extérieur s’est manifesté le mardi 1er août 2023 par une forte délégation venue de la France, de la Belgique et du Tchad pour non seulement suivre les grandes actions du Csdm mais également exprimer leur soutien au président Haïdara, victime d’une cabale orchestrée par un certain Beidy Dramé et ses complices tapis dans l’ombre.

La tentative de déstabilisation du Csdm ne saurait prospérer malgré la détermination de ses commanditaires. En effet, le président du Csdm Mohamed Chérif Haïdara est plus que jamais requinqué dans son statut de président avec la mobilisation des Maliens de la diaspora de par le monde pour lui exprimer leur soutien dans son combat pour la défense des intérêts des Maliens de l’extérieur.

Ce mardi 1er août 2023, une forte délégation conduite par Ibrahim Tounkara, président d’un réseau d’entrepreneurs en France était composée de Maminetou coulibaly, Csdm Belgique, assistante administrative, Me Aly Sidibé Csdm France et avocat à la Cour d’Appel de Paris, Samoussa Coulibaly, vice-président Csdm Tchad et Kanté Mamadou, sympathisants Csdm France a été reçu par Mohamed Chérif Haïdara au siège du Csdm.

Durant trois heures d’horloge, le président du Csdm et ses hôtes ont échangé sur les grands chantiers de l’organisation avant de mettre sur la table la cabale judiciaire orchestrée par Beidy Dramé contre Mohamed Chérif Haïdara.

Dans son intervention, Me Aly Sidibé a exprimé son exaspération pour la tentative de destruction du travail que mène le Csdm.

Abondant du même sens, Ibrahim Tounkara estime que le Csdm ne doit pas être combattu au nom d’une jalousie sans contenu. Selon lui, le Bureau exécutif et son président doivent bénéficier du soutien et de l’accompagnement de la diaspora « Nous avons observé les associations qui agissent pour la défense des Maliens de la diaspora. Parmi celles-ci, c’est l’engagement constant du Conseil supérieur de la diaspora malienne qui a retenu notre attention et nous a convaincus. C’est pour cela que je soutiens le Csdm et son président, Mohamed Chérif. Aussi, je profite de cette opportunité pour interpeller les plus hautes autorités du pays à mettre en application le décret concernant le statut des Maliens établis à l’Extérieur. Cet instrument nous tient à cœur car, cela permettra de faire la purge et d’empêcher des Maliens résidents au pays de parler au nom de ceux établis à l’extérieur », a déclaré Ibrahim Tounkara.

Pour les visiteurs du jour, Mohamed Chérif Haïdara n’est pas uniquement le défenseur des Maliens mais un homme engagé pour la patrie. Cet engagement se traduit par son travail formidable pour imposer l’image du Mali à l’international mais également son implication dans la bonne conduite de la transition politique depuis la fin du régime d’IBK. On se rappelle encore sa participation pour la désignation du président de la transition et la négociation pour la participation de la CMA dans le gouvernement suite à la rectification de la transition par Assimi Goïta.

« C’est en Mohamed Chérif Haïdara que les Maliens établis à l’extérieur ont trouvé un porte-parole. Il est sur tous les fronts pour défendre nos compatriotes de la Diaspora. Donc, quand nous avons appris que la justice voulait lui retirer son association, nous nous sommes dit qu’on ne peut rester sans rien faire. Ce que je vais dire chers Maliens établis à l’extérieur, si jamais nous perdons Mohamed Chérif Haïdara, c’est fini pour nous. On ne trouvera plus quelqu’un qui va nous défendre. Pour nous, c’est très clair, il n’y a pas deux présidents du Csdm. C’est Mohamed Chérif Haïdara le président », a ajouté Mamadou Kanté.

Profitant de cette occasion, Me Ali Sidibé a souligné certaines difficultés auxquels les Maliens de l’extérieur sont confrontés pour l’acquisition des documents administratifs comme le passeport, la carte Nina. Face à ces difficultés, il sollicite l’implication du président du Csdm pour faciliter l’obtention

En réponse à la démarche de ses interlocuteurs, le président du Csdm a exprimé toute sa fierté pour leur engagement à ses côtés pour la défense des intérêts des Maliens de l’extérieur. Occasion pour lui d’édifier les visiteurs du jour sur la bataille judiciaire en cours contre le bureau du Csdm.

Nouhoum DICKO

