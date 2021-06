43ème comité de suivi de l’accord : Dr. Choguel Maïga annonce les lignes rouges à ne pas franchir

En présidant, hier, à Bamako, la 43ème session du comité de suivi de la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali, le premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga se dit intraitable ‘’sur l’unité, le caractère laïc et la forme républicaine de l’Etat du Mali ‘’.

Réputé comme un fervent opposant à la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation, parce qu’il reprochait à ce document signé il y a six ans à Alger d’être la source de la répartition du Mali, Choguel Kokala Maïga semble s’inscrire dans on application depuis sa nomination à la primature. Le chef de gouvernement, lors de l’ouverture de la 43e session du Comité de Suivi de l’Accord, s’est félicité de la tenue de cette session qui, selon lui, permettra aux maliens de se parler, de tracer les voies futures du Mali en paix.

« Nous avons signé cet accord sous l’égide de la communauté internationale. Pour cette raison, les dispositions de sa signature engagent le Mali à une mise en œuvre nécessaire », a admis le premier ministre, qui a instruit le gouvernement à promouvoir la vulgarisation du contenu de l’accord au niveau des formations politiques et de la société civile pour son appropriation par les populations six ans après sa signature.« J’engage le gouvernement à un meilleur partage politique de l’accord pour son appropriation tout en envisageant son réaménagement conformément à l’article 65 de cet accord », a ajouté Choguel Maïga. Les dispositions inscrites dans l’article 65 de l’accord d’Alger sont les seules qui permettent aux parties prenantes de procéder à sa relecture.

Et cette relecture de ce document qui a mis fin aux hostilités entre l’armée malienne et les groupes armés il y a six ans est largement sollicitée par les forces vives maliennes qui l’ont même formulé lors du Dialogue national inclusif. Malgré cette insistance, le coordinateur des mouvements de l’Azawad, l’un des groupe signataire de l’accord, prévenait il y a quelques jours qu’une éventuelle relecture de l’accord ouvrirait ‘’ la boîte de pandore’’ en dénonçant les avancées peu élogieuses réalisées par l’application de document d’accord.

Cette divergence de vue sur la relecture de l’accord ne semble pas dissuader le premier ministre Malien à se convaincre qu’à chaque fois que les maliens sont déterminés à se parler, ils ont trouvé toujours des issues heureuses et des solutions partagées. Il dit rester au respect strict de certaines lignes rouges à préserver, notamment ‘’l’unité nationale et l’intégrité du territoire, la forme républicaine et la laïcité de l’Etat’’. « Ces principes sont les seuls non négociables », a-t-il prévenu. Avant de poursuivre en réaffirmant la volonté des autorités de la Transition à réussir la mise en œuvre intelligente de l’Accord.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

