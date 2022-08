Le tirage au sort des tours préliminaires des compétitions interclubs Caf 2022-2023 a eu lieu le mardi 9 août 2022 au Caire, dans la capitale égyptienne. Occasion pour le Djoliba AC et l’AS Réal de Bamako de découvrir l’identité de leur adversaire respectif.

Auteur d’un doublé championnat-coupe, le Djoliba AC qui sera le porte étendard du Mali a hérité d’un club équato-guinéen. En effet, au tour préliminaire de la Ligue des Champions, les Rouges de Bamako croiseront le fer avec Deportivo Mongomo de la Guinée Équatoriale avec match retour à Bamako. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera le gagnant du match Bo Rangers de la Sierra Leone contre CR Belouizdad d’Algérie.

Pour ce qui est de l’AS Réal de Bamako, elle signera son entrée dans la compétition par un déplacement contre l’AS Douanes du Burkina Faso avant de recevoir le même adversaire au retour. Le vainqueur de cette confrontation sera opposé au club ghanéen de Hearts of Oak.

Les matchs aller du premier tour préliminaire sont prévus entre le 9 et le 11 septembre, tandis que les matches retour sont programmés pour le 16 et 18 du même mois. Quant au second tour, les matchs aller se disputeront entre les 07-09 octobre et les manches retour les 14-16 octobre prochains.

Comme l’a indiqué la Caf, le tirage marque le coup d’envoi de la campagne 2022-2023 de la Ligue des Champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération de la Caf. A titre de rappel, la saison dernière, c’est le Wydad Athletic Club qui a remporté la Ligue des Champions tandis qu’un autre club marocain, la R.S Berkane, s’était adjugé la Coupe de la Confédération pour la deuxième fois en trois ans.

Alassane

Commentaires via Facebook :