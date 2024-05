Trois jours après la clôture officielle de la phase nationale du Dialogue inter-Maliens (DIM, du 6 au 10 mai 2024), le rapport général a été remis le 13 mai 2024 au président de la Transition.

Le dialogue inter-Maliens (DMI) a définitivement pris fin le 13 mai 2024 avec la remise officielle du rapport général par le président du Comité de pilotage au président de la Transition, Colonel Assimi Goïta. Comme les précédentes, la phase nationale (6-10 mai 2024) a été marquée par des débats intenses ayant produit un ensemble de recommandations destinées à guider le pays vers la paix durable et la réconciliation nationale. Des recommandations qui sont le fruit d’un processus inclusif ayant mobilisé des participants de toutes les couches de la société malienne pour réaffirmer l’engagement du Mali à résoudre ses défis internes par le dialogue et la compréhension mutuelle.

L’ancien Premier ministre et président du Comité de pilotage, M. Ousmane Issoufi Maïga, a souligné l’enthousiasme et la participation active du peuple malien, qui a «embrassé ce processus avec espoir et détermination». Il a rappelé l’importance de «la diversité culturelle du Mali comme une force capable de surmonter les adversités et de construire un avenir de coexistence pacifique».

Quant au Colonel Assimi Goïta, initiateur du DMI, il a salué l’engagement des Maliens qui ont participé activement au processus pour exprimer leur désir profond de voir leur nation avancer vers la paix et la stabilité. Mais, pour le Chef de l’Etat, la remise de ce dialogue ne signifie pas la fin du processus, mais le début d’une mise en œuvre rigoureuse des résolutions et recommandations pour réaliser les aspirations profondes du peuple malien à la paix, à la réconciliation et au développement durable. Le Colonel Assimi Goïta a insisté sur la «responsabilité collective» de faire avancer le pays en suivant les recommandations du rapport. Pour lui, la paix est désormais à la portée du Mali et il faut impérativement saisir cette chance. Il a lancé un appel à la vigilance et à l’action continue en affirmant que «le succès du dialogue était une victoire pour tout le peuple malien, une étape cruciale vers un avenir meilleur et plus stable pour le Mali».

Dans son discours de clôture, le président Goïta a décrit ce processus comme étant le «Dialogue de la fraternité et de l’unité nationale». Il a insisté sur le caractère sacré de l’unité nationale, un «bouclier impénétrable». Pour le chef de l’Etat, «Les Maliens viennent de poser la pierre angulaire du chantier de l’édification du Mali Kura». Plusieurs recommandations et résolutions ont été formulées à l’issue de ce processus national. Les participants ont, entre autres, recommandé la création d’un cadre de dialogue permanent, la dissolution des milices d’autodéfense et l’usage des traditions locales pour la gestion des conflits… Certaines recommandations visent également la réduction des dépenses publiques, la création des unités industrielles et la promotion de l’entrepreneuriat. La sécurisation des frontières et la création d’un site mémoriel pour les martyrs de la nation ont également été suggérées.

Selon des observateurs, les recommandations issues du dialogue marquent un «tournant décisif» pour notre pays. Elles nous offrent le socle de transformations profondes dans le paysage politique, social, sécuritaire, diplomatique et économique du pays. A condition bien sûr que les recommandations et les résolutions ne soient pas oubliées dans les tiroirs ou qu’elles soient triées selon des intérêts autres que ceux de la patrie !

