Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Tiébilé Dramé, a animé le mardi 10 décembre à son cabinet un point de presse au cours duquel, il a annoncé que « Christophe Sivillon, responsable du bureau local de la Minusma à Kidal, est déclaré persona non grata au Mali ».

-Maliweb.net– Christophe Sévillon, responsable du bureau local de la Minusma à Kidal dispose de 24 heures pour quitter le territoire de la République du Mali. Il a été déclaré persona non grata par le gouvernement du Mali pour les propos qu’il a tenu la semaine dernière lors du congrès du MNLA, mouvement séparatiste, à Kidal. Christophe Sivillon a pour rappel souhaité « la bienvenue aux délégations venues du Mali et de l’extérieur » et fait l’apologie de l’idéologie du mouvement indépendantiste.

Des propos jugés contraires aux missions de la Minusma au Mali, a déclaré le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Monsieur Tiébilé Dramé. Selon le chef de la diplomatie malienne, le gouvernement du Mali reste engagé avec les Nations unies et toute la communauté internationale dans l’œuvre importante de rétablissement de l’intégrité du territoire et de l’unité nationale du Mali.

Il a au nom du gouvernement salué l’engagement du personnel et du leadership de la MINUSMA dans la mise en œuvre du mandat qui a été confié à cette mission par le conseil de sécurité.

Le ministre des Affaires étrangères a indiqué que Mali exprime sa gratitude aux peuples du monde entier qui depuis l’éclatement de la crise dans notre pays expriment leur solidarité de tous les instants vis-à-vis de notre peuple et de notre pays.

Le chef de la diplomatie malienne a dans la foulée reçu en audience, Mahamat Saleh Annadif, Représentant spécial du secrétaire général de l’ONU au Mali et Chef de la MINUSMA pour l’informé de la décision prise par le gouvernement. Celui-ci a sa sortie d’audience déclaré que « cette affaire est désormais derrière nous ». Il dit travailler pour l’avenir.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

