Primature : Les recettes du nouveau PM

Après les errements de Choguel Kokalla Maïga, brusquement limogé, pour des propos tendancieux, c’est son frère patronyme Abdoulaye Maïga, Gendarme de formation, rompu aux arcanes de la haute administration qui fut nommé à la Primature. Porte-parole du défunt gouvernement, le président Assimi Goïta a placé sa confiance en ce militaire en le portant à la tête de l’Exécutif malien.

Déjà intérimaire dans le précédant attelage gouvernemental suite à la maladie de Choguel, monsieur “je répète” garde néanmoins le ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation, son ancien portefeuille sous l’ère Kokalla. Avec la création d’un ministère délégué chargé de la réforme politique, l’on comprend alors aisément sa propension pour le processus électoral et l’organisation des élections dans notre pays. Enfin, depuis le coup de force d’août 2020, le Mali semble avoir trouvé un homme de sérail sur les bords du Djoliba, j’allais dire, un vrai Premier ministre.

L’avènement d’Abdoulaye Maïga renforce, il est vrai, le régime militaire, et parachève la militarisation du pouvoir. Mais, le Mali peut se vanter d’avoir un PM souverainiste intelligent, patriote, à l’écoute des Maliens contrairement à Choguel Kokalla Maïga dont le pouvoir s’exerçait dans l’adversité, l’exhibition des muscles et la trahison. Choguel, avait, selon certains de ses proches, un plan B, celui de faire partir les militaires par des déclarations de victimisation pouvant générer des soulèvements publics. A telle enseigne qu’il prenait finalement pour cobail d’expérimentation ceux qui étaient à l’origine de sa promotion. Son cas ressemble, aujourd’hui, à l’arroseur arrosé.

Revenons sur terre pour évoquer l’arrivée de Maïga V ou 5 à la Primature, après Ousmane Issoufi, Abdoulaye Idrissa, Soumeylou Boubèye, Choguel Kokalla, c’est Abdoulaye junior, le Gendarme qui va écrire son nom en lettre d’or au panthéon de la Primature.

Depuis sa nomination le 21 novembre 2024, il s’est révélé au grand public par sa capacité d’écoute en rendant visite à plusieurs structures dont la Maison de la presse. La visite la plus remarquée fut celle effectuée à l’énergie du Mali. Et depuis, l’électricité se rétablit doucement. Comme le dirait l’autre : “Qui va lentement va sûrement”.

Abdoulaye Maïga est humble et modeste, antinomique de son prédécesseur qui présente le handicap d’être hautain et agressif. Il a une politique claire, c’est d’aider le Mali à sortir de cette crise. C’est aussi donner un coup de pouce pour l’organisation d’élections crédibles et transparentes. C’est le prototype de cadres qui aime trouver des solutions aux problèmes des Maliens. Très honnête et sincère, il est l’auteur de la libération des 11 personnalités politiques qui croupissaient en prison.

Il pense aussi que personne ne fera le Mali à la place des Maliens, que ́nous portons en Nous les germes du talent et de la compétence. Il encourage, aujourd’hui, les opérateurs économiques à redoubler d’ardeur pour relancer l’économie. Bref, Abdoulaye Maïga est un Bâtisseur.

Issiaka Sidibé

Commentaires via Facebook :