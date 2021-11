L’ex-directeur Pays d’Accountability Lab-Mali, Moussa Kondo, est depuis le 22 octobre 2021 le conseiller spécial du président de la Transition. Ce jeune est un personnage réputé pour sa discrétion, sa générosité et sa compétence au travail, qui sait ce qu’il fait et où il va. Des qualités qui constituent un atout majeur pour la présidence de nos jours.

Cette nomination est le couronnement de plusieurs années d’engagement sincère et honnête pour le développement, la promotion et la stabilité de notre pays.Après sa nomination, le nouveau Conseiller spécial du président de la Transition a remercié l’autorité de nomination pour la confiance placée en sa modeste personne, la famille pour son soutien et ses collaborateurs pour leur accompagnement. “Je suis conscient de l’ampleur de la responsabilité, de la complexité de la situation et la nature des attentes, particulièrement dans le contexte actuel où se trouvent les Maliennes et les Maliens qui ont soif de changement pour une vie meilleure, digne et décente. Je ne saurais terminer sans exprimer ma profonde gratitude aux plus hautes autorités de notre pays pour cette marque de confiance et mon entière disponibilité à tous mes futurs collaborateurs et agents du service public pour le sacrifice et l’engagement quotidien pour un Mali stable et prospère!”, a-t-il souligné.”Si on a coutume de dire que nul n’est prophète chez lui, Moussa Kondo mérite toute l’attention des plus hautes autorités maliennes”.

Ecrivions-nous en mai dernier, lorsque nous avions appris, deux mois plutôt, que la maison mère d’Accountability Lab, basée aux Etats-Unis, célébrait le jeune Moussa Kondo pour avoir établi son laboratoire réseau au Mali et mené son équipe avec confiance, dans un contexte très difficile, comme l’instabilité politique marquée par des manifestations généralisées et un coup d’État militaire.

“Malgré les obstacles, il reste déterminé à défendre la responsabilité et l’intégrité par la mobilisation de la jeunesse, non seulement au Mali, mais à travers le continent africain”, s’exclamait-on à la maison mère d’Accountability Labaux Etats-Unis. Moussa Kondo, c’est aussi le président du Réseau jeunesse Aprm (Mécanisme d’examen par les pairs africains) et président du volet jeunesse et société civile Aprm sur le continent.

A ce titre, il a eu à trainer sa bosse un peu partout en participant aux principales manifestations responsables, et ce jusqu’au niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies. Moussa Kondo a également participé, à Djibouti, à l’atelier de renforcement des capacités de Aprm sur les examens nationaux volontaires de l’Afrique 2021 et dans le cadre du rapport de l’agenda 2063.Au début de cette année, il a rencontré le Président par intérim du Mécanisme d’examen par les pairs africains (Aprm) au Mali pour discuter des efforts de rétablissement contre la Covid-19 du pays et du rôle vital de l’engagement des jeunes, des femmes et de la société civile dans la revitalisation de la société malienne.

Moussa Kondo vient de rentrer, il y a à peine une semaine, de la réunion de l’Union africaine sur l’accélération de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et de l’Agenda 2063 : bâtir des institutions résilientes pour les ODD à l’heure de la Covid-19, à Cape-Town, en Afrique du Sud, ayant vu la participation de diverses parties prenantes et des Etats membres de l’Union africaine. Ce n’est pas tout, en 2019, Moussa Kondo occupait la 50e place sur la liste des 100 Jeunes africains les plus influents de AfricaYouth Awards !Il était le seul Malien à figurer sur cette liste qui regroupe des jeunes issus de différents secteurs de plusieurs pays.

Chose inédite, en mai dernier, Moussa Kondo avait été spécialement invité par OlesegunObasanjo, ancien Président du Nigéria, à effectuer une visite dans ce pays. Beaucoup avaient été surpris de voir ces deux hommes, au-delà de la grande différence d’âge, de régions différentes et de cultures différentes (francophone et anglo-saxon), développer autant de complicité…Il n’y avait pourtant rien de surprenant à cela, les deux hommes ayant pour souci le développement de l’Afrique, l’affranchissement de la jeunesse africaine et la lutte contre la corruption et la délinquance financière en Afrique. Moussa Kondo en tant que Directeur-Pays de Accountability Lab, engagé dans la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, et Obansajo en tant Président de la Fondation Obasanjo engagée dans la même lutte et pour le développement de l’Afrique !

Bon vent Moussa Kondo…

Correspondance particulière

Commentaires via Facebook :