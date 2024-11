Du 12 au 13 novembre 2024 l’Ecole du maintien de la paix Alioune Blondin Beye a accueilli la 5e édition du Forum régional des jeunes. Un événement placé sous le thème «Rôle et engagement des jeunes dans la gouvernance, la citoyenneté et la paix au Sahel: aller au-delà de la contestation» ! Organisé par Gorée Institute, cet événement a rassemblé plus de 150 jeunes acteurs de la société civile, des partis politiques, des organisations internationales et des institutions étatiques et non étatiques venant du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso et du Niger. Il visait à créer un espace pour un échange intergénérationnel de connaissances, d’enseignements et d’expériences… Il s’agissait aussi de recueillir les perspectives des jeunes, ainsi que leurs propositions de solutions, face à l’exacerbation de la conflictualité, à l’instabilité politique et à l’instabilité institutionnelle dans l’espace Sahel.

Pendant deux jours, à travers divers panels, ils ont été sensibilisés sur plusieurs thèmes tels que leurs rôles et responsabilités dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent au Sahel, leurs réponses pour des transitions réussies dans les crises politiques et institutionnelles de la région, ainsi que leur leadership et leur engagement civique et politique comme moyens de contribution à la reconstruction de nos États. Les échanges ont également porté sur la place d’Internet dans la contestation et la construction d’idées innovantes pour un meilleur changement, ainsi que sur le positionnement des jeunes femmes comme partenaires stratégiques dans les processus politiques et de paix au Sahel.

Ce forum a été une véritable plateforme d’échanges, de réflexions et de propositions concrètes pour un avenir meilleur et plus inclusif au Sahel. «Nous repartons enrichis par des discussions constructives et déterminés à transformer ces idées en actions au service de la paix et du développement dans notre région», a reconnu Dicko Aminata Dicko, une participante.

