Le 18 janvier 2025, un hôtel de la place a abrité la cérémonie de remise des «Woman Leadership Awards-Prix Aoua Kéita 2024». C’était en présence de Mme Oumou Sall Seck (ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle), Nicolas Simard (ambassadeur du Canada au Mali), de la marraine Mme Rose Bouzaid et plusieurs autres personnalités. Ce prestigieux événement a permis de couronner 20 femmes d’exception dont Mme Seck.

Célébrer l’excellence et le leadership féminin au service de la transformation sociale afin de rendre honneur aux femmes qui inspirent, innovent et impactent ! Tel est l’esprit des «Woman Leadership Awards-Prix Aoua Kéita» dont l’édition 2024 a eu lieu le 18 janvier 2025. Au cours d’une prestigieuse cérémonie, 20 femmes d’exception ont reçu des trophées et des certificats. Et pour la circonstance Mme Oumou Sall Seck a été désignée «l’Héritière de Aoua Kéita» pour son engagement. Au-delà du simple trophée, le prix «Aoua Kéita» honore les femmes inspirantes et leaders. Tout comme il symbolise leur courage, leur détermination et leur excellence dans de nombreux domaines. Et cela à l’instar d’Aoua Kéita qui fut une grande dame. Sage femme et militante politique, elle fut la première femme députée et syndicaliste de premier plan à l’avant garde de l’émancipation de la Malienne voire de l’Africaine.

Le choix porté sur Mme Oumou Sall Seck comme «Héritière» de cette légendaire icône n’est pas fortuit. En effet, l’ancienne ambassadrice du Mali en Allemagne est aujourd’hui une autre figure emblématique du leadership dans notre pays voire sur le continent où son engagement et sa compétence ont été récompensés par de nombreuses distinctions. Redoutable femme politique, Oumou Sall a été maire de la commune urbaine de Goundam, fondatrice et coordinatrice du Mouvement Trait d’Union pour la cohésion sociale au Mali… Elle a aussi été experte auprès du Haut-représentant du président de la République pour le dialogue inclusif inter-malien d’Alger. Elle pilote le ministère de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle après avoir été ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Mali en Allemagne. Dans son propos liminaire, Madame le Ministre Oumou Sall Seck a salué et remercié les organisateurs pour le choix porté sur sa modeste personne avant d’accepter avec humilité la distinction «Héritière de Aoua Kéita». Elle a aussi souligné l’importance d’aligner tous les sur la vision des autorités maliennes pour promouvoir et soutenir les femmes et les jeunes entrepreneurs.

La distinguée lauréate a également formulé le vœu que «Woman Leadership Awards Prix Aoua Kéita» soit un rendez-vous annuel pour célébrer les succès, établir des partenariats fructueux et tracer ensemble le chemin vers un avenir plus prospère. Elle a loué cette belle initiative visant à magnifier les hommes et les femmes pour leur rôle dans l’équilibre, l’équité et l’égalité dans notre société. Elle (initiative) est à encourager, d’autant plus qu’elle cadre parfaitement avec sa vision qui est de «renforcer l’écosystème entrepreneurial féminin, en créant un environnement propice à l’innovation, à la création d’emplois».

Cet événement est initié par «Destiny Communication», une agence qui œuvre chaque année à la promotion et la récompense des figures emblématiques et de talentueuses femmes leaders du Mali. Dans son intervention, Madame le Ministre Oumou S. Seck les a exhorté à faire preuve d’audace, de détermination, de créativité, de persévérance… pour toujours mieux se positionner dans un environnement entrepreneurial compétitif et… très concurrentiel !

Moussa Bolly

