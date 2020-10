Transition : des partis politiques apportent leur soutien au gouvernement

Suite à la mise en place du nouveau gouvernement de la transition piloté par le Premier ministre Moctar Ouane, les déclarations de soutien des partis politiques se multiplient, parmi lesquels on peut citer: le Rassemblement pour le Mali (RPM), ancien parti au pouvoir et celui du président déchu, qui félicite les nouvelles autorités du pays, en leur apportant tout leur soutien pour une transition réussie. Ensuite, le YELEMA, la CODEM, l’ADEMA-PASJ ainsi que la COFOP qui notent avec satisfaction la formation du nouveau gouvernement de la transition tout en leur apportant toute leur confiance pour la refondation totale d’un nouveau Mali, souhaités par tous les Maliens.

Gao: des agents de la protection civile de la région en visite à N’tahaka

Le mardi 06 octobre dernier, une mission de la direction régionale de la Protection civile s’est rendue sur le site d’or de N’tahaka, dans la commune de N’tillit, région de Gao. L’objectif était d’aller s’enquérir des conditions d’hygiène dudit site, tout en offrant une prise en charge aux orpailleurs présents sur le lieu. De ce fait, quatre malades du site ont bénéficié de soins médicaux parmi lesquels deux ont perdu la vie. Selon les responsables de santé de la Région, ces décès sont dus à la consommation de l’eau du site, ils s’engagent ainsi à prendre toutes les dispositions afin d’y remédier.

Football : Adama Traoré Diarra et Abdoulaye Doucouré choisissent leurs pays de naissance au détriment de leur pays d’origine

Récemment appelés par le sectionneur national du Mali, Mamadou Magassouba pour prendre part à une double confrontation contre le Ghana et l’Iran les deux binationaux Adama Traoré Diarra et Abdoulaye Doucouré ont décidé de boycotté la sélection nationale du Mali (pays d’origine) au détriment de leurs pays de naissance. Si le premier figure déjà sur la liste de sélection espagnole (pays de naissance) et le second attend toujours le miracle de porter un jour le maillot de l’équipe nationale française. Il l’a d’ailleurs annoncé sur les plateaux de Canal plus.

Yorosso : Une unité des FAMA victime d’une attaque terroriste à Boura

Des hommes armés à bord d’une moto tricycle ont attaqué, ce jeudi 08 octobre 2020 dans la matinée une unité des FAMa chargée de la sécurité de la sous-préfecture dans la localité de Boura, frontière Mali-Burkina, cercle de Yorosso, nous révèle des sources locales. Selon des témoins les tirs ont duré près d’une heure et demie, ce qui a occasionné l’arrêt de la foire hebdomadaire qui se tient chaque jeudi dans ladite localité. Il est à signaler qu’aucun bilan n’est disponible pour le moment, des renforts sont en route pour la sécurisation du village.

Ségou a abrité du 28 septembre au 02 octobre 2020 la 14e édition d’oxyjeunes

Du lundi 28 septembre au vendredi 02 octobre 2020, la ville de Balanzan a abrité la 14e édition d’oxyjeunes. Pendant près d’une semaine, cette rencontre qui se tient tous les ans a rassemblé une quarantaine des enfants journalistes du projet «Enfants et Médias», trois enfants artistes du projet «Equation nomade», deux enfants parlementaires, deux du Prytanée militaire, un représentant des enfants non-voyants, ainsi que quatre jeunes filles et garçons. Les participants ont renforcé leurs capacités sur les connaissances des enfants sur la prévention contre la Covid-19, à travers le respect strict des mesures barrières ainsi que la projection des actions en cas de suspicion de la maladie.

Ségou : Save the children lance le projet « Transition de l’adolescence en Afrique de l’Ouest »

Dans le cadre de son engagement à améliorer la santé reproductive des adolescents dans les structures de la santé et en milieu scolaire, l’ONG Save the children a procédé le mardi 06 octobre dernier au lancement d’un nouveau projet dénommée « transition de l’adolescence dans Afrique de l’Ouest ». Plus d’une dizaine de cercles des régions de Ségou, Sikasso, Mopti et Gao vont bénéficier de ce programme. Le projet est intégralement financé par l’Ambassade des Pays-Bas au Mali d’une durée de 4 ans.

Primature : le Premier ministre Moctar Ouane accorde une audience au chef de la MINUSMA

Le Premier ministre du Mali, Chef du gouvernement, M. Moctar Ouane a reçu ce mercredi 07 octobre dernier en audience, le représentant spécial des Nations unies au Mali, chef de la MINUSMA, M. Mahamat Saleh Annadif. Les échanges entre les deux personnalités sont portés sur la levée des sanctions à l’encontre du Mali par la CEDEAO, la libération très prochaine de Soumaïla Cissé ainsi que la mise en place du gouvernement de la transition. Il rassure, par ailleurs le chef du gouvernement de sa totale disponibilité et cette toute la communauté internationale pour une transition réussie au Mali.

