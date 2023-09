Cérémonie de sortie de 3.239 sous-officiers de la police militarisée à l’école de police nationale de Bamako : Un engagement dévoué pour la sécurité du Mali

Le Directeur Général de la Police Nationale, Le Commissaire Général de Brigade Soulaïmane TRAORE a présidé une cérémonie exceptionnelle en présence du Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Général de brigade Daoud Aly Mohammedine, le jeudi 07 aout 2023, consacrée à la sortie de 3.239 Sous-Officiers de police militarisée. Cet événement majeur a rassemblé les plus hauts dignitaires de l’État ainsi que des familles, heureuses de voir leurs proches prêts à sauver des vies.*_

Aux dires du Directeur Générale de Police, ce contingent aguerri militarisé de 3.239 élèves Sous-officiers dont 2.225 personnels masculins et 1.014 personnels féminins a, pour une première fois au Mali, bénéficié des thématiques et modules spécialisés et soigneusement définis et développés en tenant compte des aspects sécuritaires du moment et le besoin de la population.

Il s’agit notamment, de la lutte contre le terrorisme et le djihadisme de la lutte contre la traite des personnes, de La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de la gestion de maintien d’ordre, des techniques et gestes professionnels d’interventions et de protection, du secourisme au combat («se protéger pour mieux protéger»), de la détection et de la prévention des engins explosifs improvisés, du concept de police de proximité et le renseignement territorial, les droits humains, les droits des conflits armés et les violences basées sur le genre, ainsi que la déontologie policière… Tous ces modules, ont été revus durant l’ensemble des sessions de la formation.*

Les récipiendaires ont terminé cette formation d’octobre 2022 à août 2023 avec succès.

La promotion des 3.239 élèves sous-officiers porte le nom du feu l’adjudant-chef ANTANASE KONÉ, mort en service commandé, un guerrier intrépide qui a opposé une résistance féroce aux terroristes lors de l’attaque du poste de contrôle de Hèrèmakono. C’est en voulant sauver son véhicule équipé d’une arme collective qu’il a reçu Plusieurs balles et il a succombé des suites de ses blessures.*

Son exemple doit inspirer ces jeunes sous-officiers à lutter avec détermination pour endiguer le fléau du terrorisme dans notre pays. Raison pour laquelle les plus hautes autorités ont décidé de baptiser la promotion du nom de ce valeureux militaire de la police nationale. D’où une autre exception de cette contingent.

Le Directeur Général de la Police Nationale, Le Commissaire Général de Brigade Soulaïmane TRAORÉ a souligné l’importance de cet effectif, le plus important ayant bénéficié de la formation policière et militaire, jamais enregistrée depuis la militarisation. Son recrutement et sa formation sont la preuve de la volonté des autorités de la Transition de renforcer le maillage du territoire par les unités aguerries près au combat et la défense du territoire. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a également été félicité par le DG pour son travail acharné à moderniser la police.

Lors de la cérémonie, les trois (03) premiers de la promotion ont reçu leurs attestations des mains du ministre de la sécurité et de la protection Civile, du Directeur Général de la police et du Chef d’Etat-major de l’Armée.

A noter que c’est une dame qui a été la première de la promotion. *Elle s’appelle KADIDIATOU TRAORÉ major de sa promotion avec une moyenne de 16,92 ; le deuxième KABER ELHADJI TRAORÉ vice-major de la promotion avec une moyenne de 16,75 et enfin, MOUSSA CISSÉ avec une moyenne de 16,53.*

Toujours selon le DG de la police, «la meilleure façon de protéger nos personnels est de leur assurer la meilleure formation possible, celle qui leur permettra de faire face efficacement à toutes les situations d’insécurité qui se présenteront à eux, y compris les plus improbables. Il en va de notre devoir et de notre responsabilité car notre credo est «Force doit toujours rester à la loi ! Depuis ma prise de fonction, je n’ai cessé de dire et répéter que la peur doit changer de camp, Ce n’est pas aux honnêtes gens d’avoir peur mais c’est plutôt aux délinquants et aux criminels d’avoir peur » a indiqué le DG. Et de poursuivre :

«Etre policier, c’est être au service de son pays 7 jours sur 7, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, pour sécuriser les populations, en particulier les plus vulnérables souvent au péril de sa vie. Tel est l’honneur et la grandeur du métier de policier. Nos missions sont exigeantes et contraignantes pour les militaires de la police mais aussi pour leurs familles souvent éloignées d’eux et vivant dans l’inquiétude d’un éventuel accident pour leur mari ou leur fils. Je veux avoir aujourd’hui une pensée pour elles».*

Il a terminé en exhortant les nouveaux Sous-officiers (Sergents) à faire preuve de patience, de professionnalisme et de sens du sacrifice dans l’exercice de leur mission caractérisée, particulièrement par sa dimension humaine et dont l’essence même est la préservation des personnes et des biens.

A savoir que la majorité de l’effectif formé seront déjà déployé dans les différents nouveaux commissariats qui viennent d’être crées dans les régions du Mali pour renforcer le maillage sécuritaire national, accroître le déploiement des forces de sécurité au Centre et au Nord du pays, ainsi que pour favoriser la restauration et l’extension de l’autorité de l’Etat.

La cérémonie a pris fin par des démonstrations d’interpellation des malfaiteurs, de secourisme, de maintien d’ordre, de maniement des armes, de l’exercice de combats corps -à- corps et défilé de troupe… Un cocktail offert aux invités a mis fin à la cérémonie.

*Bamananden Journal Kojugu kelebaa JKK*

