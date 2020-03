Le Major de police Tiekouta Kanté est sans doute un cadre exceptionnel et une source d’inspiration pour la police nationale. Ayant passé par toute sorte d’expérience, il est aujourd’hui un élément indispensable non seulement au monde syndical mais aussi à la police nationale. En tout cas, n’est pas fait pour être leaders qui le veulent !

Le Major de police Tiekouta Kanté fait partie des tout premiers syndicalistes au niveau de la police nationale et depuis plusieurs années. Rien que pour défendre l’intérêt général et matériel des camarades syndiqués et de la police nationale en général Tiekouta Kanté a accepté de souffrir (les menaces de morts, des mises à pieds,) ne l’ont jamais empêché d’exercer son métier de policier et de suivre ses convictions. Et après sa reprise, il n’a toujours pas été mis dans ses droits mais il a toujours accepté de se sacrifier pour la police nationale.

Aujourd’hui, il est Major de police et Secrétaire à la technologie et aux informations de l’UNTM.Il s’implique au quotidien en faveur d’une police meilleure contrairement à certains syndicalistes qui ne travaillent que pour eux-mêmes. D’ailleurs, il convient de rappeler que la plupart des syndicats de la police s’inspirent de ses œuvres. Car, il est devenu une référence.

Au nom de la police nationale et pour le bien être que tu apportes aux Maliens, merci pour ta détermination, ton courage, ton engagement, tes conseils et actes qui font avancer la police nationale en général et améliorent les conditions des fonctionnaires de la police nationale en particulier.

Ben Abdoulaye

