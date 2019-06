Le mandat des élus de la nation vient d’être prorogé pour une seconde fois. En effet, face à des difficultés liées à l’insécurité qui peut entraver l’organisation des élections législatives, le gouvernement a décidé de proroger le mandat des députés jusqu’au 02 mai 2020. Cela pour mieux organiser les futures échéances électorales dans notre pays. En attendant, le dialogue politique inclusif apportera sans doute des réformes importantes dans la vie de notre jeune démocratie.

Communication : L’ANCD tient la 7ème session de son Conseil d’administration

Le ministre de la Communication, chargé des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement, Yaya Sangaré a présidé, ce jeudi 06 juin 2019, la 7ème session ordinaire du Conseil d’administration de l’ANCD. C’était en présence de la Directrice générale de l’ANCD Mme Fatim Sidibé et de l’ensemble des administrateurs. A l’ordre du jour de la session : le point de réalisation des recommandations des tâches de la 6ème session ordinaire, l’examen et l’adoption du rapport d’activités 2018 et le point d’exécution du budget 2018. Ils ont aussi procédé à l’examen et l’adoption du programme d’activités 2019 et du budget prévisionnel 2019.

