La Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) est née le 6 juillet 2024 à Niamey, au Niger. Célébrons ce mariage qui, de nos espoirs, est porteur. Protégeons ce mariage, car il est la cible de râleurs. Consolidons ce mariage par de belles réalisations à notre image. Notre quête n’est pas la «démocratie» et ce n’est point, de notre part, idiotie. Levons-nous, unissons-nous, non pas pour la liberté de vote, ou d’expression… Mais plutôt pour la conquête de notre liberté d’être, de bouger, de choisir, d’évaluer et même de nous acoquiner.

Armons-nous de sciences, d’authenticité, et permettons, au nous enfoui, par des siècles d’abus divers, de s’exprimer sans complexes… d’effacer les niais complexes. Si nous n’avions pas un rôle, une place majeure dans l’équilibre de ce monde, nous aurions disparu depuis très longtemps. Ne voyez-vous pas ce regain de résistance ? Il est linguistique, historique, vestimentaire, capillaire, que sais-je… Mais il est surtout spirituel.

Le temps du sursaut salvateur est arrivé. Chacun fera selon son fort. Mais désormais, l’intérieur devra concorder avec l’extérieur. Il ne faut pas hésiter, à vraiment faire autrement. Par exemple, en lieu et place d’une présidence tournante d’un an, moi j’aurais proposé pour commencer une répartition judicieuse des tâches, basée sur les qualités de chacun, les réalités et les défis. Le Capitaine Traoré est un très bon «galvanisateur»… Le Général Tiani me semble très réfléchi et patient… Quant au Colonel Assimi, il semble être un bon stratège, militaire j’ajoute pour faire taire certaines langues…

Bon, revenons au sérieux. Il fallait une sorte de triumvirat à la tête de l’AES pour faciliter et accélérer le processus d’intégration des peuples. N’oublions pas que sans l’intégration des peuples, nous nous dirigeons vers une «vilaine décalcomanie» de ce que nous avons quitté. Nos dirigeants doivent s’organiser entre eux pour nous faciliter ça ; chacun pouvant être le «sponsor», le «parrain» voire le «garant» d’une grande orientation.

Ce n’est qu’une idée, mais elle ne peut être bête ou niaise !

KKS

