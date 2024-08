Ça se passe au Grin : La noblesse de Moussa Mara

Dans une lettre adressée au Premier ministre du gouvernement de Transition au Mali, Choguel K. Maïga, Moussa Mara a annoncé qu’il renonçait à tous les avantages financiers liés à son statut d’ancien Premier ministre, expliquant son geste par sa volonté de soulager les finances publiques en ces temps difficiles.

Voilà un geste que les membres du grin ont salué avec force. Selon eux, aucune critique, dénigrement ou tentative de banalisation de l’acte posé ne peut salir sa noblesse. En effet, sur les réseaux sociaux, certaines personnes ont qualifié ce geste de l’ex-Premier ministre d’IBK de campagne politique visant à manipuler le peuple.

Ils se sont outrancièrement investis dans des calculs de bas étage rien que pour vouloir minimiser sa portée. “Campagne ou pas, nous nous ne voyons que l’argent auquel il renonce et qui pourrait servir à d’autres fins. Ceux qui ruent dans les brancards sont en fait gênés aux entournures”, disent-ils. Au grin, on estime qu’il faut être animé de haine pour ne pas apprécier ce geste posé par le fondateur du parti Yéléma. “C’est ça être un vrai patriote”, ajoutent-ils.

A entendre les membres du grin, être patriote, c’est non seulement respecter les symboles de son pays tels que le drapeau, l’hymne national et les monuments historiques, mais aussi participer activement et pleinement à la vie de la communauté ; contribuer à son développement et défendre ses intérêts.

Ibrahima Ndiaye

