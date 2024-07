Après avoir évoqué les fibres d’origine végétale dans la précédente chronique, nous parlons cette fois-ci des théories sur les fibres de tissus selon leur origine animale.

LES FIBRES D’ORIGINE ANIMALE

LA LAINE

Cette fibre d’origine animale est issue de toisons de moutons ou de chèvres. La laine se compose de fibres kératiniques. Il s’agit de protéines se trouvant dans les poils et les cheveux. La qualité de la laine varie selon l’animal. Il existe différents types de laines :

La laine vierge : il s’agit d’une laine issue de la toute première tonte d’un agneau. Plus fine et plus douce, la laine dite vierge est aussi une laine qui n’a pas été traitée ou tissée.

La laine mérinos : elle est originaire du mouton d'Espagne. Elle est plus douce et fine que la laine traditionnelle.

La laine Alpaga : elle est issue de la toison des lamas. Il s'agit d'une laine haut de gamme et connue pour être résistante.

La laine Angora : elle est faite à partir de poils de lapins et est connue pour sa rareté et sa grande qualité. À noter que l'Angora pose une question d'ordre éthique à cause de sa récolte, résultant d'une maltraitance animale.

Le cachemire : Il s'agit d'une laine créée à partir de toisons de chèvres en Mongolie inférieure. Cette laine est douce et maintient la chaleur. Elle est rare et précieuse.

On privilégie généralement la laine par temps froids grâce à ses vertus isolantes et sa capacité à maintenir la chaleur. Pourtant, la laine est aussi une fibre d’été pour ses mêmes propriétés isolantes.

Découvrez toutes les combinaisons en flanelle et laine vierge !Faciles à porter, elles sont un véritable must have dans votre dressing d’hiver.

LA SOIE

La soie est une fibre protéique d’origine animale. Elle est majoritairement produite par les chenilles de certaines familles de papillons ou de certaines espèces d’araignées. Dans la plupart des cas, la soie textile est issue de ver à soie. Comme la soie nécessite un travail complexe, elle est précieuse et rare. Elle représente seulement 0,2% du marché mondial des fibres textiles.

Attention, il est courant de confondre la soie et le satin, pourtant ils diffèrent. En réalité, le satin est un type de tissage et non une matière textile. À l’origine fabriqué uniquement en soie, le satin est aujourd’hui confectionné à partir d’autres fibres naturelles ou synthétiques.

Les principaux avantages du satin et de la soie sont leur douceur, leur brillance, leur légèreté et leur solidité. Ils sont souvent utilisés pour la confection de sous-vêtements féminins, d’accessoires ou encore de vêtements haute couture ou plus formels, comme un costume.

Bon à savoir: La popeline est un tissu fabriqué à partir d’un mélange de soie et de laine mais peut être aussi fabriqué à partir de coton.

LE CUIR

Le cuir est une matière organique. Il existe plusieurs variétés de cuir :

les cuirs mammifères : vachette, veau, buffle, agneau, chèvre ou encore porc.

les cuirs de poisson : galuchat, saumon, truite.

les cuirs d’oiseau : autruche.

les cuirs de reptiles : serpent, caïman ou encore crocodile.

Par ABH (Ben Junior)

