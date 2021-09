Lettre à grand-père

Cher grand-père…

Ma 116ème Lettre. Ma prophétie !

Tout a commencé à partir de 2010. Il fallait changer les données et instaurer un ‘’NOUVEL ORDRE’’. La SECURITE devrait être la nouvelle marchandise de troc entre les grandes puissances et les pays pauvres. Pour ce faire, il fallait créer l’INSECURITE et des clients. Il fallait trouver des tribalistes, des régionalistes, des extrémistes, des communautaristes et des radicaux dans les pays, les religions, les ethnies et les politiques d’Etat pour semer le désordre. Et en même temps être le libérateur d’un côté et le sapeur-pompier, qui éteint la flamme sans la braise, de l’autre. Aussi longtemps que cela serait nécessaire, puiser et creuser les richesses et un jour repartir. C’est le « Nouvel Ordre’ » sur lequel les USA ont devancé les autres de 10 ans. Pauvre Arabe ! Pauvre Afrique !

Oui cher grand-père ! La Terre, la première ressource mondiale s’appauvrit de jour en jour partout dans le monde. Elle se détériore et elle doit un jour cesser de produire. Elle se ternit et doit mourir. Le principe de finitude qui gouverne toutes les lois, toutes les dynamiques et les cycles en est la preuve. Elle date déjà de milliards d’années et le changement climatique qui se trame ne laisse aucune chance à la terre de dépasser 500 ans. Les parties pauvres de la terre, dépasseront difficilement 200 ans. Alors là, il faut cesser de puiser les ressources naturelles chez soi et c’est une très mauvaise idée de les acheter chères. Il faut les troquer contre la SECURITE partout où c’est possible de créer l’insécurité. Et alors le pétrole, le gaz, l’uranium, l’or, le diamant et autres seront troqués contre des armes, des appuis et des logistiques du sauveur ou du sapeur-pompier. Ils sont les seuls gagnants. Et nous, les seuls perdants.

C’est ainsi, grand-père, que des programmes de propagandes de conflits ont été créés par presque tous les grands groupes multinationaux (pétroliers, industries d’énergie et d’armes). Et au lieu d’investir, de négocier afin d’acheter les matières brutes, on crée des conflits et des guerres, jouant les rôles de sauveurs d’un côté et de sapeur-pompier d’un autre. Les conflits sont déclenchés et animés. Les armes sont vendues, des gros contrats et coopérations sont signés. Les Etats manipulés et pris en otage assistent sans grand-chose à ce cirque criminel qui fait la règle de la nouvelle économie de la guerre et des conflits.

Et cela va continuer aussi longtemps que nos pays comptent parmi leurs enfants des illettrés, des analphabètes et des victimes de justices sociales et politiques. Cela va continuer aussi longtemps que l’éducation et les grandes écoles feront défaut. Cela va continuer aussi longtemps que nous aurons des enfants sans rêves, des jeunes sans avenir et des citoyens sans projets. Il y aura toujours des causes idéologiques, politiques et tribales pour se battre et à l’extrême. Il n’y manquera jamais. Les vendeurs d’armes, de pétrole, d’uranium et autres en ont besoin pour prospérer. Et il faut savoir qu’être carnivore ne veut pas dire être sanguinaire. C’est une loi de la nature. La Géopolitique l’impose.

Cher grand-père, si nous voulons un jour éradiquer le terrorisme, l’extrémisme et le radicalisme violents attaquons-nous à l’ignorance. C’est en allumant la lumière qu’on vainc l’obscurité. Cette lumière, c’est l’éducation. Car la vraie insécurité, c’est quand l’ignorance tient une arme dans l’obscurantisme et rien d’autre. Les pays regrettent d’avoir fait de l’éducation un luxe pour quelques enfants. Les éduqués finiront par faire leur loi. Violence, Force et Pouvoir. La majorité ! A mardi prochain. Inch’Allah !

Lettre de Koureichy

