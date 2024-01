Lettre à grand-père : Le Mali à cheval de Troie

Oui grand-père, entre démocratie, dictature et charia, notre Mali course désormais à cheval de Troie et peut à tout moment balancer dans l’un ou l’autre. Entre République démocratique, autocrate ou islamique. Oui cher grand-père. Une véritable course à cheval de Troie, où l’ignorance, la haine et l’ego pourront nous faire vivre des grandes traces historiques. Pas du tout glorieuses !

Oui cher grand-père, s’il faut dire les choses, telles qu’elles se sont passées. Aujourd’hui, certaines personnes ont décidé de prêcher notre démocratie de crime et d’échec. D’être la cause de tous nos maux. Et ils n’ont jamais daigné allumer la lampe sur rien de positif en la démocratie. Pour le confort et le long séjour à l’aubaine.

Oui cher grand-père, de ce fait, prônent à l’horizon, une autocratie ou semi autocratie militaire. Soit de ne pas organiser les élections et de rester au pouvoir pour 23 ans, pardon, pour on ne sait quand. Une autocratie militaire. Soit d’organiser les élections, en se driblant tout en gardant le ballon. Et asseoir une autocratie semi-militaire.

Et ainsi inscrire le coup d’Etat parmi les voies d’accès légitimes et légales au pouvoir avec la jurisprudence constitutionnelle (coup d’Etat, nouvelle Constitution, élection, mandat). Et ainsi faire du Mali, un pays où, c’est la tentative de coup d’Etat est interdite et punie mais qu’une fois réussie, il est légal et légitime. S’il est populaire. C’est-à-dire, chante : Abas la France !

Ou, si on a l’impossible chance d’une élection conforme à l’esprit de la charte. Où, aucune jurisprudence n’enseignera qu’on peut faire un coup d’Etat, suivi d’une très longue transition, tout changer et se présenter aux élections. En tant qu’acteurs clés de la Transition et être acteurs clés du régime qui suivra la Transition. Car c’est sûr, qu’on n’en finira jamais !

Que Dieu nous préserve de vivre dans un pays où le coup d’Etat fait partie des voies d’accès au pouvoir. Combien le tenteront ? Dieu Seul sait. Un pays, où il faut juste prendre le président et lui faire dire : “J’ai démissionné”, pour détenir toute la commande nationale. Hélas ! Que Dieu nous en préserve en facilitant une élection respectueuse d’hier (la charte), et de demain (l’avenir).

Et pire, cher grand-père, aujourd’hui, cette majorité musulmane dont certains leaders sont aux abois et à la soif de la liberté et du droit, doit faire craindre. Oui, cela doit alerter ! Quand on utilise la force contre un groupe au nom du pouvoir, la plupart des cas, on fait naitre le désir de vengeance ou de sécurité. Nul autre moyen plus sûr que d’avoir le pouvoir.

Cher grand-père, si jamais, la majorité dormante se réveille et décide de voter pour leur “cause”, la majorité religieuse qui suit ces leaders chez qui, on est en train de semer la peur, nous causerons plus de tort à notre jeune démocratie de 30 ans que de bien. Et pire, notre nouveau partenaire, n’est pas contre les valeurs mêmes “islamistes”. Posons nos pas ! A mardi prochain pour ma 231e lettre, inch Allah !

Lettre de Koureichy

