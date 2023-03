Lettre à grand-père : Notre toute nouvelle Constitution

Oui grand-père ! Le Mali a décidé d’écrire une nouvelle Constitution. Notre toute nouvelle Constitution venue tout droit du ciel comme les livres saints. On va y mettre tout. Nos ressentis, nos colères, nos passions. Tout, tout. Notre haine de la France, de sa langue. Notre amour pour nos ancêtres et nos langues. On va constitutionnaliser tout ça.

Oui grand-père ! La Constitution démocratique de 1992 a échoué et il nous faut une autre Constitution pour sauver le Mali. C’est à cause de la Constitution de 1992, qu’il y a eu la guerre en Libye et que de là-bas, une rébellion est venue en 2012 pour obliger notre armée à un repli stratégique. C’est elle qui est à la base de toute la crise malienne. Il faut la changer. Elle a échoué.

Oui grand-père ! C’est la Constitution de 1992 qui a échoué à défendre le Mali en 2012 lors de la crise. C’est elle qui a fait naître l’insécurité au nord et au centre. C’est elle qui a créé Iyad Ag Ghaly et Hamadou Kouffa. Il urge de la changer pour pallier tout ça. C’est elle, en ces articles invisibles, qui prônait la corruption, l’impunité et l’injustice. Et notre Mali est tombé, si bas. Donc, il faut une nouvelle Constitution seulement, tout ça va finir.

Oui grand-père ! Une nouvelle Constitution d’amnistie pour nos braves militaires du 18 août pour sauver tout le Mali de Kayes à Kidal. Une Constitution qui va renforcer le pouvoir du président pour qu’il puisse faire face aux défis. Une nouvelle Constitution où chaque Malien peut parler et doit parler sa langue maternelle et officielle. Les langues n’étaient pas parlées dans la Constitution de 1992.

Oui grand-père ! Maintenant tu es député, tu es maire, tu es ministre ou même président, tu parles ta langue. Point. Le français n’est plus l’officiel. Donc le tamasheq pour Kidal, le sonrhaï pour Gao, l’arabe pour Tombouctou… Mopti peut officialiser son pular. Nous à Ségou, Koulikoro et Bamako nous allons manger notre bamanankan. Notre fierté. A Kayes, son khassonké et son soninké. Et Sikasso, son sénoufo.

Oui grand-père ! Maintenant que chaque ethnie aille valoriser sa langue. Toutes les politiques sont bonnes. C’est à une valeur constitutionnelle. Dans 20 ans, nous verrons là où ça nous amènera. Les ethnies étaient juste culturelles dans la Constitution 1992, la nouvelle va leur octroyer des pouvoirs politiques officiels. Nos langues sont constitutionnelles et le français, n’est plus rien qu’un outil de travail. Nous sommes fiers !

Oui grand-père ! La Constitution de 1992 a échoué en limitant le militaire à un simple fonctionnaire comme l’enseignant et le médecin. La Nouvelle Constitution lui donne un statut hors classe. Elle cite nommément l’armée. Peut-être que cela va mettre fin à toutes nos crises de sécurité sinon les politiques ont échoué. Je te reviens sur cette Constitution mais en attendant, que chacun aille renforcer sa langue.

A mardi prochain pour ma 59e lettre, inch Allah !

Lettre de Koureichy

