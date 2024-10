L’œil de Le Matin : Décimer au-delà du nettoyage religieux

«La guerre en Palestine, qui n’épargne ni femmes, ni enfants, ni infrastructures vitales, est une plaie ouverte sur la conscience internationale» ! Telle est le coup de gueule martelé par le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, à l’occasion des travaux de la 79e Assemblée générale des Nations unies à New York (Etats-Unis). Malheureusement pour les Palestiniens, et aujourd’hui les Syriens et les Libanais, la réalité dépasse tout cela.

Ce que nous vivons en Israël depuis des mois, sinon des années voire des décennies est pire qu’une campagne de nettoyage ethnique ou d’un génocide. C’est aussi pire qu’une guerre religieuse parce que Tel-Aviv veut totalement exterminer a population palestinienne sans distinction de confession religieuse et s’accaparer de ce territoire très convoité pour implanter ces nouvelles colonies. Rayez la population palestinienne de la surface de la terre est le but rechercher par le boucher Netanyahu soutenu par les puissances occidentales.

Ce n’est pas un hasard si les femmes et les enfants sont les principales cibles de Tsahal (armée israélienne). Tout comme les écoles, les dispensaires, les camps de déplacés, les lieux de cultes… Elles sont délibérément choisies pour non seulement faire plus de victimes, mais aussi briser tout élan de peuplement de la Palestine en tuant les femmes, les enfants, le ados et les jeunes civils. Ainsi, un an après les attaques du Hamas (le 7 octobre 2023), la guerre totale menée par Israël à Gaza a fait plus de 40 000 morts et commence à embraser toute la région.

Le Liban a ainsi annoncé que plus de 2 000 civils ont été tués par Israël en seulement 2 semaines, soit plus que la guerre de 2006 qui a duré un mois et dont un millier de civils libanais furent tués par les frappes israéliennes. Cela ne fait l’ombre d’aucun doute que le gouvernement israélien opère dans l’illusion d’une terre promise sur fond d’un fanatisme religieux ! C’est ce que le monde semble enfin comprendre, y compris en Occident où le vent de la révolte et du soutien à Gaza commence à faire son effet et creuser un peu plus le fossé entre les soutiens impérialistes de Tel-Aviv et le reste du monde.

Aujourd’hui, ils son nombreux, y compris en Occident, à soutenir la création d’un Etat palestinien comme la solution juste au conflit et que la qualité de membre à part entière soit accordée à la Palestine au sein de l’ONU. Il est clair que Benjamin Netannyahou et son réseau d’assassins ne peuvent pas continuer à massacrer un peuple sous le regard indifférent du monde entier et qu’on continue à aspirer à un monde meilleur. En effet, comme l’a si bien rappelé le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, «un monde qui ne demande pas aux responsables du génocide de Gaza de rendre des comptes ne connaîtra jamais la paix».

Soutenir la Palestine et son peuple est donc un devoir pour tous ceux qui aspirent à la paix et à un équilibre des relations internationales !

Moussa Bolly

