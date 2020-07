Décrispation du climat sociopolitique : IBK multiplie les rencontres

Le président de la République, dans le cadre de la décrispation du climat sociopolitique tendu depuis un mois, a rencontré l’autorité morale du M5-RFP, l’imam Mahmoud Dicko, le samedi dernier. Les deux personnalités ont échangé sur les démarches possibles pour la sortie de crise au Mali. « Je suis venu. On a parlé. On a parlé de tout ce qui concerne la crise du pays de façon générale. Mais je pense qu’avec la volonté de tout un chacun et toutes les parties concernées, nous allons, inchalla, trouver la solution », a déclaré l’imam Mahmoud Dicko au sortir de ladite rencontre. Il ajoute : « mon rôle d’imam, je l’ai dit, m’oblige vraiment à être quelqu’un qui considère toujours la paix comme étant l’essentiel : la paix dans notre pays, la paix dans la sous-région, la paix dans le monde ». Pour lui, les uns et les autres doivent se parler, se dire des vérités dans le respect, la courtoisie.

A la suite de cette rencontre avec l’imam Dicko, le président de la République a rencontré hier, dimanche 5 juillet 2020, dans l’après-midi, les leaders du M5-RFP. C’est sur proposition de l’imam Mahmoud Dicko. « Au cours de leur rencontre, l’imam Mahmoud a demandé au chef de l’État de rencontrer et discuter avec les leaders du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP). Il lui a demandé d’écouter son peuple », a rapporté Dr ChoguelKokallaMaiga sur Africable télévision.

Aussi, est-il important de préciser que le président de la République a rencontré les partis politiques de la majorité. présidentielle en fin de la semaine. Ceux-ci ont aussi mis l’accent sur le dialogue pour la sortie de crise.

B.Guindo

Commentaires via Facebook :