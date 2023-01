L’URD face à la presse : Totale allégeance aux autorités de la Transition

Ce sont les propos du président désigné par le dernier congrès, Gouagnon COULIBALY, lors de la traditionnelle présentation de vœux devant les médias, samedi, à la Maison de la Presse. L’événement a également été l’occasion, pour le président du BEN, de réaffirmer le soutien de l’URD aux autorités de la Transition.

La Maison de la presse était noire de monde avec un cadre fortement dépeint aux couleurs du parti. Littéralement baigné dans le décor de la vague verte-blanche, le rassemblement dégageait les relents d’un meeting politique, à en juger par la teneur des déclarations de Gouagnon COULIBALY.

L’Union pour la République et la Démocratie (Urd) n’est ” pas morte de sa belle mort” comme le pensaient certains observateurs vu la scission du moment, a-t-il soutenu en remerciant le président de la Maison de la presse pour sa présence ainsi que les journalistes pour l’intérêt accordé à l’évènement. Gouagnon Coulibaly a ensuite abordé l’actualité nationale en relevant l’insécurité, la vie chère, les divergences autour d’une nouvelle constitution ainsi que les tendances du jeu politique.

Contexte oblige, l’armée malienne eut droit à un clin d’œil particulier à travers le rappel d’importants efforts réalisés par la Transition dans le renforcement des capacités opérationnelles des FAMAS, notamment sa dotation en matériels et équipements.

RÉFÉRENDUM ASSUMÉ ET AIGE VALIDÉ

Selon le successeur de Soumaïla Cissé, le parti a préféré émettre des observations écrites au gouvernement qu’il s’est toutefois abstenu de détailler. Il ne dissimule pas en revanche son adhésion sans réserve à la nouvelle loi fondamentale et n’a pas omis de saluer et d’assumer ouvertement la présence de l’URD au sein de la commission de finalisation du projet.

Il s’agit du 6eme vice-président en charge des questions de constitution, en la personne de Kalilou Samaké. Et le président Gouagnon Coulibaly de marteler que tous les postes qui seront attribués sa formation seront de facto acceptés, quoique l’URD soit disposé à jouer sa partition auprès du pouvoir actuel avec ou sans postes.

L’ancien député élu à Kati approuve dans la même veine l’avènement de l’AIGE en rappelant au passage que depuis sa retraite stratégique en 2018 à Selingue, son parti avait conçu l’organe indépendant des élections. «Nous regrettons juste que siège en son sein la classe politique. Il aurait été préférable d’avoir des acteurs neutres pour un arbitrage indiqué”, a toutefois relevé le conférencier, en promettant d’être au cœur de sa mise en marche et de d’accompagnera ses actions jusqu’aux futures élections.

PLATEFORME POLITIQUE POUR DES ALTERNATIVES

Le boss du Parti de la Poignée des Mains a fait des révélations sur le groupement politique en gestation aux fins d’un large consensus de tous les acteurs pour conduire les différents processus électoraux à venir. Une démarche qui, a ses yeux, permettrait de renforcer le soutien à la Transition. ”Ceux qui sont contre la transition ne sont pas les bienvenus car nous n’avons pas besoin qu’elle soit déstabilisée. Il nous revient de conduire le large rassemblement qui doit prévaloir”, a-t-il d’ailleurs martelé, en prévenant que la victoire aux élections prochaines est au cœur des objectifs de l’URD dans le but d’en faire la première force politique.

UNION CONTINUE À L’URD

” Il n’y a pas une division à l’URD mais juste des camarades qui n’approuvent pas le congrès : la justice va donc trancher. Sinon socialement nous nous croisons dans les cérémonies et l’ambiance est bonne enfant entre moi et le Pr SALIKOU Sanogo”. C’est en ces termes le président Coulibaly a abordé les dissensions au sein de sa formation politique, avec la conscience que ses ambitions électorales sont tributaires d’une union en son sein. Dans la même lancée, il plaide pour une convergence de toutes les forces politiques pour rendre les futures élections générales suffisamment participatives et crédibles au nom de la stabilité du pays. Toutes choses qui impliquent un soutien à la Transition de façon unie pour l’atteinte des objectifs de refondation et de remise en ordre de la marche du Mali pays vers des lendemains meilleurs, a-t-il laissé entendre, en martelant sa conviction que la réussite de cette transition sera celle du pays tout entier.

L’URD ne compte pas y contribuer en rangs dispersés et s’est même doté d’une commission de conciliation qui est à pied d’œuvre pour réunir la grande famille, a révélé Gouagnon Coulibaly, en se disant persuadé les divergences finiront par se dissiper et ouvrir la voie du retour aux camarades en rupture de ban tel qu’annoncé par le cas d’IBA N’Diaye qui participe désormais aux réunions du parti. Et d’assurer que d’autres cadres de premier plan lui emboîteront le pas pour accompagner le processus de réorganisation de l’URD ainsi que de sa dynamique de soutien à la Transition”.

Quant à la présidentielle, elle n’est pas encore d’actualité mais l’URD ne manquera d’aligner son candidat le moment opportun.

A KEÏTA

