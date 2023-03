URD : Zéro remembrement

Aucun remembrement à l’issue des travaux de la 11e conférence nationale de l’Union pour la République et la Démocratie (l’URD) tenue le samedi dernier au CICB sous la coupole du président Gouagnon Coulibaly. Juste informative et réconciliatrice, la 11e conférence nationale, avec comme thème : “main dans la main”.

“Cette 11e conférence nationale avait juste pour vocation d’informer les secrétaires généraux du l’URD de l’évolution de la situation du parti devant la justice malienne. L’affaire est pendante devant la Cour suprême certes, mais il était important de rappeler au sein du parti que Gouagnon Coulibaly est le président légal et légitime. La conférence avait ce but”, a confié un des secrétaires généraux qui a pris part aux travaux. “Donc les résolutions n’étaient pas nombreuses et zéro remembrement pour le moment”, nous confie-t-il.

“Il n’y eût aucun remembrement dans le but simple de permettre à nos camarades”, parlant du clan de Pr. Salikou Sanogo, “de revenir et qu’ensemble nous puissions avancer”, a répondu un autre responsable à la fin des travaux. Il a ajouté que les textes n’assignent pas à la conférence de procéder à des remembrements. “Cela n’est pas obligatoire”, dira-t-il pour soutenir cette absence de remembrement au cours de la réunion statuaire. Pas de relecture de texte non plus, seul congrès à habiliter à faire cela, a martelé notre délégué.

A l’ouverture des travaux, sur l’actualité politique, le président Gagnon Coulibaly a affirmé que l’URD adhère au processus de l’élaboration de la nouvelle Constitution. Pour avoir contribué par des débats et des idées et avoir pris à part à son élaboration. L’URD optera pour le oui au vote du référendum, a-t-il indiqué. “La réussite de cette transition est la réussite du Mali. Son échec aussi est celui du Mali”, a conseillé M. Coulibaly. Pour clore, il a appelé les membres de l’URD à adhérer au processus de mise en place des démembrements de l’Aige dans les régions, cercles et communes.

Sur les échéances électorales, l’URD prendra part à toutes les élections, a rassuré le président. “Nous préparons les élections. Toutes les élections. Nous gagnerons les élections et ferons du Mali le plus envié du monde”, a promis M. Coulibaly.

Koureichy Cissé

