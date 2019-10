L’association des professionnels de la presse en ligne (Appel –Mali])en partenariat avec Fresspress Unlimited, organise du 17 au 18 octobre dans la salle de conférence de l ASSEP [ association des éditeurs de la presse privée, un atelier de formation des journalistes de la presse en ligne.

Pendant deux jours, les journalistes du web vont être renforcés sur les fondements de l’éthique et la déontologie. Le formateur Assane Koné directeur de publication du site Notre Nation. Com, a au cours de cette première journée, rappelé aux journalistes l’éthique et la déontologie, socle de leur profession dont le strict respect pourrait les éviter les désagréments dans l’exercice de leur métier.

En effet, une presse bien outillée et formée va non seulement servir la profession de journalisme mais également contribuer au développement de toute la nation à travers ses services d’informations saines et crédibles.

Cette vision est certainement celle de la faitière APPEL Mali qui s’est engagée à la régulation de la presse en ligne. Et pour se faire son président Modibo Fofana, avec l’appui des partenaires notamment Fresspress Unlimited, organise des séries de formations pour renforcer les capacités des journalistes en ligne.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

