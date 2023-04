Disparition et réapparition mystérieuses du journaliste Aliou Touré, La Cellule de Crise maintient sa conférence de presse de ce matin à la MP !

Disparu depuis le jeudi 6 Avril dernier, la presse malienne était restée toujours sans nouvelle du Journaliste, Aliou Touré, Dirpub du Journal ‘’Le Démocrate’’. Ainsi, après la mise en place d’une Cellule de Crise, présidée par le Président de la Maison de la Presse, Bandiougou Danté, les membres de ladite Cellule se sont réunis pour la toute première fois hier lundi 10 Avril à la Maison de la Presse, d’où il a été annoncé la tenue d’une conférence de presse sur la situation ce matin mardi à 10h. La tenue de conférence de presse a été maintenue même après l’annonce de la libération du journaliste par ses ravisseurs, hier en milieu de la nuit.

Mener des actions unitaire et concertées de l’ensemble de la Presse pour le retour sain et sauf de Aliou Touré , garantir le respect de la liberté d’expression des médias et la Protection des journalistes en plus de l’organisation d’une conférence de presse par la Cellule de crise ce mardi 11 avril 2023 à 10h à la Maison de la Presse. Tels étaient les principales décisions inclues dans un plan d’actions issues de la rencontre de la Cellule de Crise ce lundi 10 Avril, après des échanges d’informations. Cette cellule voudrait mener des actions d’envergure dans un bref délai pour atteindre l’unique objectif : le retour de Aliou Touré sain et sauf.

Pour le Président Danté, tous les voies et moyens seront exécutés par la corporation à cet effet. Avant d’affirmer que la Cellule est structurée par un Coordinateur notamment lui, des Rapporteurs et des Porte-paroles, avec l’élaboration d’un chronogramme d’activités qui leur permettront de savoir sans délai la vérité.

« Dès mardi à 10h, nous allons tenir une conférence avec l’ensemble de la Presse Nationale et Internationale. Au cours de cette conférence, des actions vigoureuses seront annoncées pour que Aliou soit retrouvé rapidement » a-t-il détaillé.

Il a fait part du regret de la Maison de Presse de constater que l’enlèvement de M. Touré arrive à un moment où un autre, précisément Birama Touré ait été enlevé il y a presqu’une dizaine d’années et qu’il n’y a toujours pas de suite à cette situation. « Nous devons nous battre pour que plus jamais des journalistes ne soient enlevés dans ce pays »a-t-il rassuré.

Le message du Président de la Maison de la Presse semble avoir bon écho, car hier soir au moment où nous mettions sous presse, de nombreux sites ont annoncé la libération du jeune journaliste. Laquelle information fut confirmée par un membre de la cellule de crise, qui nous a aussi garanti le maintien de la tenue de la conférence de presse de ce matin à la Maison de la Presse.

Par Mariam Sissoko

