Journée Internationale de la femme (8 Mars) : Les femmes journalistes magnifiées !

Les associations des femmes de presse, l’APAC, l’APPEM et l’AFPM à l’instar des autres femmes ont célébré à travers une conférence débat le samedi dans la matinée à la Maison de la presse, la journée internationale de la femme le (8 Mars). Avec comme thème cette année : « Rôle des femmes de médias dans la lutte contre le Covid19 ». Cette conférence débat a été présidée par Mme le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Bintou Founé Samaké, en présence du président de la Maison de la presse, Bandjougou Danté et le représentant du ministre de la Communication et de l’Economie numérique, M. Diallo.

Pour l’occasion, dans son mot de bienvenue, le président de la Maison de la presse, a rappelé le thème de cette célébration de la femme par les femmes de médias : « Rôle des femmes de médias dans la lutte contre le Covid19 ». Qui est selon lui, une très bonne chose par ce que cette maladie a fait plusieurs dégâts en partie sur le plan sanitaire mais aussi sur le plan économique. Selon lui, si les femmes prennent conscience et montrent leur rôle à celles qui n’ont pas eu la chance d’être là avec nous c’est donc une très bonne initiative.

BandiougouDanté a émis le vœu qu’après cette conférence, les femmes soient suffisamment édifiées pour mieux sensibiliser la population afin qu’on puisse lutter contre cette maladie. Pour finir, il a exhorté les femmes de presse de continuer à sensibiliser et mobiliser la population surtout à respecter les mesures barrières.

Quant au représentant du ministre de la Communication et de l’Economie numérique, il dira qu’il est tout heureux d’être présent avant de féliciter les femmes de presse pour l’organisation de cette conférence débat qui est d’un thème d’actualité. Selon lui, cette pandémie a causé beaucoup de problème, c’est pourquoi il a fondé son espoir sur les potentiels de ces braves femmes de la presse pour lutter contre la COVID19 , afin qu’on puisseatteindre une stabilité sociale, une paix sociale pour un avenir meilleur surtout pour les enfants, les familles et pour toute la nation malienne.

Pour sa part, Mme la ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille a remercié et félicité les femmes de média pour cette heureuse initiative. D’après elle, la contribution de ces femmes à la journée internationale de la femme à travers l’organisation de cette conférence débat ne l’a guère surprise. « C’est la preuve de votre maturité et de la bonne perception que vous avez de cette journée » a affirmé la ministreBintouFounéSamaké.

Le choix de ce thème, selon elle, marque leur engagement à lutter contre la covid19 d’une part et d’autre part, à soutenir les efforts déployés par les femmes et les filles pour façonner un futur et une relance plus égalitaires suite à la pandémie de COVID19. D’après elle, au Mali cette pandémie a impacté sur le travail des journalistes en général et des femmes journalistes en particulier. La COVID19 a aussi occasionné une réduction des revenus issus de la publicité, de la couverture médiatique d’événements et des contrats d’abonnement. Malgré toutes ces difficultés, les femmes de médias sont en train de jouer leur partition dans la lutte contre la COVID19 en matière de sensibilisation et d’information. De ce fait, dira- t- elle, elles doivent être considérées comme des acteurs de lutte à travers la prise en compte de leur préoccupation. C’est pourquoi son département a apporté son appui et son soutien aux associations de femmes de médias au plus fort de la crise sanitaire.

