L’appel de la Presse malienne

La Maison de la Presse du Mali, au nom de l’ensemble des associations et organisations des journalistes et acteurs des médias, prend acte de la tournure prise par la situation politique ainsi que de la prise du pouvoir par le Comité National pour Salut du Peuple (CNSP). Tout en notant, par ailleurs, que la première déclaration de celle-ci ne fait aucune mention de la garantie des libertés fondamentales – dont celles relatives à la presse et à l’expression – la Maison de la Presse, eu égard à la spécificité du travail des hommes de medias, sollicite auprès des nouvelles autorités du pays un allègement du dispositif de couvre-feu instauré de 21 h à 5 h du matin, moment crucial pour les journaux, les radios et les télévisions.

La Maison de la presse sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de ceux qui ont en charge la responsabilité et l’exécution des nouvelles mesures de sécurité en rapport avec la continuité de l’État.

Bamako le 19 août 2020

Pour la Maison de la presse

Dramane Aliou Koné

⁃ L’Assep, Bassidiki Touré

⁃ L’Urtel, Bandiougou Danté

⁃ L’Appel, Modibo Fofana

