Malgré la suspension des signaux de la Radio France Internationale (RFI) et de France 24 dans notre pays, sur décision des autorités de la transition, le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a accordé le dimanche 10 avril 2022, une interview à Alain Foka sur le Plateau de RFI dans l’émission « Débat africain ». Cette sortie du Chef de la diplomatie malienne sur les ondes de RFI est en contradiction avec la démarche enclenchée par les autorités de la transition tendant à stopper les émissions de ces medias français (traités de tous les noms d’oiseau) dans notre pays. Une honte, qui démontre que nos dirigeants ne peuvent pas s’en passer des medias français.

Ce dimanche dans la journée, les Maliens ont été surpris de voir sur les réseaux sociaux l’intervention sur RFI du ministre des Affaires Etrangères du Mali, Abdoulaye Diop. Alors que la diffusion de RFI est suspendue dans notre pays suite au passage sur cette chaîne d’un élément sur des présumées exactions faites par les FAMa aux civils. A son temps, ces deux chaines ont été traitées des medias de propagande aux services de la politique néocolonialiste de la France.

Ce faisant, les Maliens ont été sevrés des émissions de RFI et de France 24. Par la force des choses, la majorité de la population a été convaincue sur le fait que ces deux médias travaillent pour la France et sont capables de tout pour défendre les intérêts français à travers le monde. Ce faisant, la suspension de leur diffusion dans notre pays a été bien accueillie par beaucoup de maliens. Certains qui étaient des accrocs de ces stations ont dû prendre leur mal en patience. Idem pour la presse locale, qui a été interdite par les autorités de la transition à reproduire les informations distillées sur RFI et France 24.

C’est pourquoi, cette sortie du Chef de la diplomatie malienne sur RFI a choqué les Maliens à travers la capitale qui estiment que son comportement trahit la volonté affichée de nos autorités à se méfier de la France et ses médias. Même si l’objectif de cette sortie était de parler à la communauté internationale sur les sanctions injustes de la CEDEAO, le mieux serait de choisir un autre media étranger. Comme le dit chez nous : « on ne peut pas s’interdire de manger la viande de porc et de profiter en même temps de la sauce ». C’est incompréhensible et inexplicable. Cela donne l’opportunité à des opposants aux autorités de la transition de confirmer l’attitude populiste des autorités de la transition. Il faut savoir assumer ses décisions coûte que vaille dans le temps et dans l’espace. Sans quoi, certaines mesures perdent leur quintessence. Le gouvernement ne devrait aucunement accepter de donner la permission au ministre Diop de parler sur RFI, c’est incohérent. Buvons la honte !

Adama Tounkara

