22e session ordinaire du conseil d’administration de l’hôpital du Mali : 2 849 478 853 F CFA déjà mobilisés sur un budget prévisionnel de 5 226 090 135 F CFA au 1er semestre

L’Hôpital du Mali a tenu le mercredi 6 septembre 2023 la 22e session de son conseil d’administration sous la présidence de Badou Samounou, qui avait à ses côtés la directrice générale de l’hôpital, Dr. Doumbia Sanata Sogoba, et son adjoint Dr. Bakary Dembélé. Cette session était consacrée à l’examen et adoption du rapport d’activités médico-techniques et financières et l’examen et adoption des tarifs des activités personnalisées du 1er semestre 2023. Au terme de ce semestre, l’Hôpital du Mali a mené des activités et mobilisé 2 849 478 853 F CFA (54,529 %) sur un budget prévisionnel annuel de 5 226 090 135 F CFA.

A l’ouverture de la session, le président du conseil d’administration, Badou Samounou, a informé qu’au cours du 1er semestre 2023, l’Hôpital du Mali a enregistré des résultats probants. Il a réalisé 28 095 activités de consultation externes sur 28 630 prévues, soit un taux de 98 %. Les activités chirurgicales sont de l’ordre de 1059 sur 1238, soit un taux de 86 %. Sur 82 344 activités de laboratoire prévues, 79 393 ont été réalisées, soit un taux de 96 %. Les activités d’imagerie médicale réalisées sont 14 505 sur 12 938 prévues, soit un taux de 112 %.

Pour mener ces activités de 2023, l’Hôpital du Mali a disposé d’un budget de 5 226 090 135 F CFA dont 2 293 549 135 F CFA (44 %) sur fonds propres. Et au terme du 1er semestre 2023, sur la base du budget approuvé, l’Hôpital a pu mobiliser 2 849 478 853 F CFA dont 1 708 397 035 F CFA sur le budget national et 1 141 081 818 F CFA, soit un taux de mobilisation de 54,529 % sur fonds propres.

Pour la même période, les dépenses de l’hôpital ont été exécutées sur la base du budget approuvé à hauteur de 2 077 882 293 F CFA, soit un taux d’exécution de 51,03 %. Le PCA a signalé que l’hôpital a reçu un mandat de délégation d’un montant de 693 000 000 F CFA pour la prise en charge des dépenses relatives à l’accélérateur linéaire.

“En dépit des difficultés relatives à l’insuffisance du personnel, à la vétusté des équipements, l’hôpital s’est employé à réaliser la plupart des activités prévues pour le 1er semestre 2023. Les résultats obtenus l’ont été grâce à l’engagement de l’ensemble du personnel de l’hôpital mais aussi à l’apport très précieux de nos collègues de la 28e Mission médicale chinoise. C’est le lieu et l’occasion de les remercier pour les efforts qu’ils fournissent pour soulager les souffrances de nos compatriotes”, a-t-il indiqué.

Il a informé les administrateurs du démarrage des activités du Centre de la procréationmédicalement assistée (PMA) avec l’appui de leurs partenaires chinois. Il a fait observer que déjà les résultats de ce centre sont prometteurs avec dix grossesses confirmées. Il a remercié Mme le Ministre de la Santé et l’ensemble du gouvernement pour les efforts consentis pour l’amélioration des conditions de travail du personnel.

En perspectives, le PCA, au nom des administrateurs, a informé qu’ils envisagent, entre autres, le renforcement des ressources humaines de l’hôpital à travers l’affectation de nouveaux personnels par l’Etat et la formation ; l’acquisition de nouveaux matériels et équipements ; le renforcement des capacités d’accueil et de prise en charge des patients

à travers la construction de nouveaux box de consultation et bâtiments : le développement de la recherche ; la motivation du personnel par rendement individuel ; le démarrage des activités personnalisées et d’autres activités.

Comme difficultés, il a indiqué que le 1er semestre 2023 a été marqué par divers goulots d’étranglement comme l’insuffisance des ressources financières, la vétusté de certains équipements lourds, l’insuffisance du personnel, etc. “Cependant, les résultats obtenus sont encourageants. Aussi, le personnel est engagé à continuer à relever les défis. Nous pensons pouvoir compter sur l’engagement des administrateurs pour continuer à relever des défis”, a-t-il souligné.

Auparavant, la directrice générale de l’Hôpital du Mali, Mme Doumbia Sanata Sogoba, avait fait part de sa satisfaction de l’atteinte des objectifs fixés par les administrateurs. Ce qui, à ses dires, est un plus pour l’hôpital. Comme difficultés rencontrées au cours du semestre 2023, elle a évoqué un problème récurrent qui est l’insuffisance des ressources financières due au contexte de crise que traverse le pays. Elle a aussi noté l’insuffisance du personnel, la vétusté de certains équipements lourds qui tombent fréquemment en panne.

Elle a déploré ces pannes des équipements qui peuvent jouer sur la qualité des soins. En perspective, la directrice a annoncé l’acquisition de nouveaux équipements comme l’accélérateur linéaire et les mesures d’accompagnement de l’hôpital. Elle a aussi annoncé le démarrage des activités du Centre de procréation médicalement assistée (PMA) qui est une première dans une structure publique au Mali.

“Ce Centre de PMA permettra aux couples maliens d’avoir des types de traitement sur la procréation médicalement assistée à moindre coût. Sinon les gens partaient à l’extérieur ou dans les cliniques privées au Mali qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Déjà dans ce centre, nous avons un résultat positif avec 10 grossesses confirmées positives. Il reste à suivre ces grossesses pour qu’elles puissent arriver à termes et souhaiter bonne chance aux autres couples qui ont des difficultés à procréer”, a-t-elle dit.

Elle a invité les populations qui ont des difficultés à procréer à fréquenter le Centre de la PMA à l’hôpital du Mali. Elle a prié les usagers de l’hôpital à les aider à rendre la structure assainie et propre.

Siaka Doumbia

