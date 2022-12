Les projets de budget de l’INPS et de l’AMO pour l’exercice 2023 s’élèvent à 245 813 694 415 FCFA contre 240 174 207 743 en 2022, soit une augmentation de 2,35%. Il dégage un solde d’exploitation prévisionnel de 15 094 151 964 francs CFA.

C’est ce qui ressort du discours du président du conseil d’administration de l’Inps, Yacouba Katilé. C’était à la faveur des 98ème et 99ème sessions budgétaires des CA de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) et de l’INPS (l’Institut national de Prévoyance Sociale).

« Mon attention est attirée de plus en plus par l’amplitude que prend le portefeuille des créances compromises. J’invite les services de l’INPS à prendre les dispositions les plus diligentes pour amener les employeurs redevables à s’acquitter de leurs cotisations dans les meilleurs délais », a-t-il sollicité.

Avant d’inviter la direction générale à maintenir la cadence des contrôles d’inspection et de missions d’audit, à poursuivre la mise à jour des comptes individuels des assurés, toutes choses devant permettre la maîtrise de ces charges techniques.

Ainsi, les services sont appelés à redoubler d’efforts pour renforcer l’esprit d’une bonne gouvernance. « Nous avons le devoir d’assurer un équilibre financier des régimes de l’INPS. Dans ce sens, nous croyons à l’investissement productif afin de garantir plus de ressources permettant à l’institution de respecter tous ses engagements », pense Yacouba Katilé.

« Nous devons faire fonctionner d’une manière transparente notre Institut de façon responsable et efficace afin de consolider la cohésion sociale tout en préservant les droits de tous. Aussi, nous sommes attentionnés par tous les efforts déployés par la direction générale pour mettre en place une stratégie de développement numérique pouvant moderniser la gestion de l’INPS. Avec plus de services numérisés, nous permettrons certainement plus d’accès à l’information et à la protection sociale », indique-t-il.

Il exhorte davantage la direction générale à mettre en place un plan de formation du personnel fondé sur le renforcement continu des compétences et sur un grand bond numérique pouvant soutenir le travail à chaque poste.

Pour lui, l’Institut a fait bien du chemin. Toutefois, « nous devons rester soudés pour relever tous les challenges futurs dont celui de l’extension de la sécurité sociale à d’autres couches de la population. Cette noble ambition fera appel à notre capacité en tant qu’institution publique à transcender tous les écueils possibles à l’atteinte des objectifs d’une large couverture sociale de nos populations ».

« Nous sommes à une période importante de la vie de la nation. Malgré un taux d’activité élevé, notre pays a besoin de plus d’emplois, de protection sociale, y compris la couverture sanitaire universelle et, bien sûr l’accès à d’autres services de base qui seront essentiels pour effacer les inégalités qui prévalent dans notre société », a conclu le PCA de l’Inps.

Adama DAO

