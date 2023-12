ARCAD Santé : Les acteurs communautaires au cœur de la lutte contre le VIH

Arcad santé plus et ses partenaires dont le Haut conseil national de lutte contre le sida (HNCLS) ont initié les journées communautaires du 20 au 22. Comme thème « le leadership communautaire ». Ces journées visent à renforcer les cadres d’échanges autour des interventions communautaires dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et les maladies prioritaires.

Célébrer durant le mois de décembre, ces assises annuelles regroupent Arcad santé plus, les populations clés, l’association des personnes vivant avec le VIH constituent un cadre de valorisation des rôles des acteurs communautaires dans la riposte nationale contre ces maladies.

“Le choix de ce thème découle de la volonté des acteurs communautaires de mettre un accent particulier sur leurs contributions dans l’atteinte des objectifs d’élimination du VIH à l’horizon 2030. Cependant les organisations de la société civile se trouvent confrontées à des défis majeurs de financement dans le cadre de leur lutte qui sont entre autres : la faiblesse de l’allocation des fonds domestiques d’une part, et d’autre part la suspension des financements étrangers à cause de la crise politique. Ces défis liés aux financements menacent la durabilité des organisations de la société civile et impactent la mise en œuvre des activités. Cette rencontre est une opportunité pour nous de renforcement et de rendre plus visibles nos partenariats avec le secteur privé et public surtout la société civile.” Souligne Oumar Dougoni président, Arcad Santé Plus

A travers ces journées, cette édition vise à relancer la discussion autour du financement des OSC (organisation de la société civile), dans la lutte contre le VIH Sida, la tuberculose et d’autres maladies prioritaires. Mais aussi de présenter le bilan annuel et les perspectives sur les interventions communautaires.

Le secrétaire exécutif du Haut conseil national de lutte contre le sida estime que l’amélioration de l’état de santé de la population et la lutte contre le VIH SIDA reste une priorité pour le président de la transition.

“Cette 18eme édition prouve qu’Arcad Santé Plus est sur la bonne voie de la mission qu’il lui a été confiée, car le thème de cette année est de mettre le leadership à pied d’œuvre. Je vous invite à être assidu aux échanges afin de trouver une solution adéquate pour l’éradication de la maladie. Ainsi les différentes recommandations que nous recevrons permettront de corriger les insuffisances que nous enregistrons dans le cadre de la lutte contre le VIH.” Explique Dr. Issiaka moumouni Koné, Président du Haut conseil national de lutte contre le VIH Sida.

Cette lutte contre le VIH SIDA reste prioritaire car il est important de rappeler que le taux de prévalence au Mali reste 1,1 % dans la population générale. La prévention demeure une solution

Aïchatou Konaré

