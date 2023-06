Des stratégies novatrices de vaccination : Le grand rattrapage

Dans le but d’améliorer la couverture vaccinale, le ministère de la Santé et du Développement social, en collaboration avec l’Unicef-Mali et le Programme élargi de vaccination, a adopté des stratégies novatrices pour la vaccination de routine dénommée « le grand rattrapage qui vise à retrouver les enfants non ou insuffisamment vaccinés.

A la faveur d’un café de presse tenu le 8 juin dernier, dans les locaux du département de la santé, les acteurs de la santé ont dévoilé la nouvelle stratégie pour la vaccination de routine. Il faut rappeler que le rapport de l’Unicef sur la situation des enfants dans le monde de cette année est consacré à la vaccination de routine.

Le rapport documente le manque de progrès dans la vaccination de routine, l’augmentation du nombre d’enfants n’ayant reçu aucune dose de vaccins, l’impact négatif de la Covid-19 sur la vaccination de routine, la perception des vaccins et l’impact de la non-vaccination sur le bien-être des enfants, leur famille et le développement des pays. Selon les estimations OMS/Unicef de la couverture vaccinale nationale, le Mali est parmi les 6 pays de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre avec un nombre élevé d’enfants zéro dose, qui sont estimés à 114 476. Or, la vaccination protège les enfants contre les maladies.

Selon le chef de santé de l’Unicef au Mali, Clément Djumo, la bonne santé de l’enfant contribue à réduire significativement les absences à l’école, ce qui améliore les résultats scolaires (le taux de scolarisation et le taux de maintien des filles et des garçons à l’école). Il a félicité le gouvernement du Mali pour son programme de vaccination en général, et plus particulièrement pour les efforts consentis pour améliorer la couverture vaccinale.

A ses yeux, cette amélioration de la couverture est la conséquence de toutes les actions menées comme l’achat des vaccins traditionnels et le co-financement des nouveaux vaccins, l’adoption des stratégies novatrice de vaccination pour retrouver les enfants non ou insuffisamment vaccinés, l’utilisation des réfrigérateurs solaires pour assurer une meilleure conservation des vaccins, entre autres.

Cependant, M. Djumo a demandé aux médias d’être des ambassadeurs pour encourager les parents à faire vacciner leurs enfants. Il réitère l’engagement de l’Unicef à continuer à travailler avec le gouvernement du Mali, l’OMS, Gavi et tous les autres partenaires pour accompagner les femmes, les hommes, les filles et les garçons du Mali dans la construction d’une nation de citoyens et citoyennes épanouis et en bonne santé.

Pour sa part, Amadoun Aly Dicko, conseiller technique, représentant du ministre de la Santé et du Développement social, a sollicité l’accompagnement de la presse pour plus de sensibilisation autour de ce programme.

Etaient présents à ce café de presse, la directrice régionale de la santé, le directeur du Programme élargi de vaccination, entre autres.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :