Hôpital du Mali : Dépassement du budget prévisionnel de plus de 2 milliards Fcfa en 2022

L’Hôpital du Mali a tenu le mercredi 22 février 2023 la 21e session de son conseil d’administration sous la présidence de Badou Samounou qui avait à ses côtés la directrice générale de l’Hôpital, Dr. Doumbia Sanata Sogoba, et son adjoint Dr. Bakary Dembélé. Cette 21e session avait à son menu l’examen et l’adoption du projet d’ordre du jour et du projet d’agenda, l’examen et l’adoption du compte rendu de la 20e session ordinaire du conseil d’administration, l’examen et l’adoption du rapport d’activités annuels 2022, l’examen et l’adoption du projet de budget 2023. Sur un budget prévisionnel de 4 315 364 086 F CFA, l’Hôpital du Mali a mobilisé 6 374 101 715 F CFA.

A l’ouverture de la session, le président du conseil d’administration, Badou Samounou a informé que la 21e session du conseil d’administration se tient au moment où l’Hôpital du Mali entame sa 13e année d’activités. L’occasion était bonne pour lui de renouveler sa satisfaction et ses salutations aux administrateurs, au personnel et à la Mission médicale chinoise pour leurs engagements qui ont permis à l’hôpital d’améliorer constamment la prise en charge des patients.

Il a informé qu’en 2022, l’hôpital disposait de 267 agents, toutes catégories confondues et 22 membres de la 28e Mission médicale chinoise. Au titre des activités de l’année 2022, l’hôpital a obtenu entre autres résultats : 52 063 nouvelles consultations (115 %), 6744 hospitalisations (101 %), 1 689 interventions chirurgicales (116 %), 151 087 examens de laboratoire (125 %), 22 671 examens d’imagerie médicale (101 %).

Il a déploré le faible taux des examens pour le scanner et de l’IRM. A ses dires, seulement 71 % des examens pour le scanner et 21 % pour l’IRM ont pu être réalisés sur les prévisions. Il a expliqué ces taux faibles par l’amortissement de ces équipements qui déclaraient de fréquentes pannes. En plus des activités citées, le centre de radiothérapie a assuré la prise en charge de 196 cas de cancer, toutes localisations confondues dont 78 % de femmes. L’hôpital a assuré la prise en charge de 1021 patients âgés de 0 à 25 ans souffrant du diabète de type 1, de 50 enfants victimes de sténose caustique de l’œsophage, le suivi et la prise en charge de 162 patients souffrant de l’hémophilie et autres maladies hémorragiques.L’hôpital a assuré également la prise en charge de 684 patients atteints de Covid-19. Il a réalisé 2137 dépistages/contrôles de Covid-19. Le PCA a souligné que certains services de l’hôpital comme la chirurgie thoracique, la neurochirurgie, l’endocrinologie, etc. assurent actuellement la prise en charge de pathologies qui nécessitaient des évacuations à l’extérieur il y a quelques années.

Satisfecit

Pour mener les activités de l’année 2022, l’Hôpital du Mali avait un budget prévisionnel de 4 315 364 086 F CFA. Il a pu mobiliser 6 374 101 715 F CFA, soit un taux de mobilisation de 148 %. “Ce taux s’explique par une mobilisation élevée des crédits relatifs à la régularisation des salaires du personnel, la prise en charge des activités de la Covid-19, la prise en charge des factures d’eau, d’électricité, etc. Les dépenses ont été exécutées à hauteur de 5 808 654 261 F CFA sur une recette globale de 6 374 101 715 F CFA, soit un taux global d’exécution de 91,12 %. En dépit des difficultés, l’hôpital a atteint en grande partie les objectifs fixés. Les résultats obtenus, l’ont été grâce à l’engagement de l’ensemble du personnel malien et de la Mission médicale chinoise de l’Hôpital du Mali”, a-t-il reconnu.

Pour ces résultats, il a tenu à saluer et remercier le personnel de l’hôpital et la Mission chinoise pour tous les efforts qu’ils ne cessent de fournir afin de soulager les souffrances des patients. Il a fait remarquer que l’année 2022 a été marquée par divers goulots d’étranglement comme l’obsolescence des équipements lourds (scanner, IRM…), l’insuffisance de box de consultation, l’insuffisance du personnel, etc.

“Cependant, les résultats obtenus sont encourageants. Aussi, nous sommes engagés avec l’ensemble du personnel à continuer à relever les défis”, a-t-il indiqué.

Pour l’année 2023, le projet de budget de l’Hôpital du Mali s’élève en recettes et en dépenses à la somme de 5 207 119 135 F CFA contre 4 315 364 086 F CFA, soit une augmentation globale 891 755 049 F CFA (un taux de 20,66 %)

Pour les perspectives, le PCA a affirmé qu’il est envisagé, entre autres, la poursuite des activités de construction et d’équipements du projet extension de l’hôpital, la rénovation de l’ancien bâtiment et l’extension du bureau des entrées, l’acquisition des nouveaux équipements et de logistique (scanner, IRM, accélérateur linéaire, angiographies, ambulances médicalisée…), l’approvisionnement de l’hôpital en consommables et médicaments de façon pérenne, le renforcement de la maintenance des équipements, la formation du personnel. Pour l’année 2023, le projet de budget approuvé par arrêté n°2022 1575/MEF-SG du 20 mai 2022 de l’Hôpital du Mali s’élève en recettes et en dépenses à la somme de 5 207 119 135 F CFA contre 4 315 364 086 FCFA, soit une augmentation globale 891 755 049 F CFA soit un taux de 20,66 %. Selon le PCA, cette augmentation est liée essentiellement à celle de la subvention de l’Etat pour la prise en charge des salaires d’une part et d’autre part, par la réalisation de nouveaux examens relatifs aux activités de la procréation médicalement assistée.

Un cri du coeur

Concernant les difficultés de l’hôpital, la directrice générale de l’hôpital, Dr. Doumbia Sanata Sogoba a signalé que sa structure a besoin des équipements et d’infrastructures. “Nous l’avons dit plusieurs fois. Depuis l’ouverture de l’hôpital jusqu’à maintenant, nous n’avons que les mêmes équipements. Le scanner, l’IRM et les équipements d’examen d’imagerie médicale sont obsolètes et tombent très fréquemment en panne. Nous pouvions tripler les résultats que nous avons pu atteindre si nous avions les moyens nécessaires. Mais nous n’avons pas pu avoir des résultats souhaités parce qu’il y a des moyens qui nous manquent. En plus de cela, depuis l’ouverture de l’hôpital, nous avons le même nombre de box de consultation alors que le nombre de médecins a triplé. Ces médecins n’ont pas de places pour consulter. Donc, nous demandons des équipements et des infrastructures pour pouvoir offrir des soins de qualité et de quantité à la population malienne. Nous avons aussi besoin de la formation continue du personnel. Nous avons élaboré notre projet d’établissement. Et 2023 va être la première année de sa mise en œuvre alors qu’il y a les moyens financiers qui manquent. Nous avons approché des partenaires privés et des partenaires publics qui sont prêts à nous accompagner. Et nous sommes en train de voir si les différentes procédures sont conformes les types d’appui avec l’appui du département pour aller vers ces partenariats publics-privés nous permettant d’avoir des équipements et des infrastructures durant les 5 ans du projet“, a-t-elle déclaré.

