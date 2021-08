La Covid-voyage fait fortune aux frais des enfants

A en juger par des voyants au vert du jour au lendemain, la Covid – 19 paraît plus bénéfique que porteuse de problèmes aux autorités sanitaires maliennes. On est même autorisé à supposer que la pandémie est sur le point de compenser les énormes pertes de ressources imputables à des secteurs qu’elle avait affectés comme le tourisme ou l’hôtellerie, entre autres. En tout cas, c’est sans pitié et sans discernement que autorités tirent profit de la situation par le biais notamment de la Covid-voyage, en l’occurrence les ressources tirées des tests ARN que sont tenus d’effectuer chaque voyageur partance du Mali. Il participe d’un contrôle sanitaire aux frontières, qui a permis de générer des milliards et qui continue d’en procurer davantage malgré la baisse de la pression pandémique. Aussi, la chute du coût des tests, de 35 000 a 25 000 francs CFA, n’affecte en rien les gains surtout qu’aucune catégorie de voyage n’en est exemptée, y compris les bébés qui voyagent avec leur maman. Plusieurs visiteurs ou familles maliennes résidant à l’étranger l’ont appris à leurs dépens en sous-estimant l’audace du Centre malien de la Covid de mettre des nourrissons à la même loge que des adultes en les soumettant aux mêmes exigences que leurs parents. Et dire que la catégorie dont il s’agit est pourtant autorisée à fouler le sol malien sans passe sanitaire

