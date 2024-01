Lutte Contre les Maladies infectieuses : Des chercheurs maliens et américains tiennent un Symposium scientifique

Dans une collaboration fructueuse entre l’Institut National de la Santé des États-Unis et le Centre International pour l’Excellence dans la Recherche (ICER Mali), un symposium scientifique d’envergure s’est tenu à la Faculté de Médecine, d’Odonto et de Stomatologie, au point G, le jeudi 25 janvier. Sa cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence d’éminents chercheurs et scientifiques dont Dr Steve Holland, Directeur Scientifique de la Division de la Recherche Intramurale au National Institute of Health (NIH), du Recteur de l’USTTB, Dr Wateni Diallo, et de l’Ambassadeur des États-Unis au Mali, SEMme Rachna Korhomen.

En vue de mettre l’évènement dans son contexte, l’Ambassadeur des USA au Mali dans son propos a relevé la dynamique coopération exceptionnelle entre les chercheurs de l’USSTB et leurs homologues du NIH. Une collaboration exemplaire de plus de trois décennies ayant permis la découverte de traitements novateurs pour contrôler les maladies endémiques au Mali, notamment le paludisme, la tuberculose et le VIH.

S.E Mme Rachna Korhomen de souligner que les deux pays ont constamment poursuivi une vision à long terme, aboutissant au travail exceptionnel et aux résultats remarquables de l’ICER Mali. C’est pourquoi, selon elle, les découvertes scientifiques acquises sont le fruit du dévouement et du talent d’une équipe de scientifiques maliens et de leurs collègues américains, menant des recherches internationales de pointe.

De son côté, Dr Steve Holland, Directeur Scientifique de la Division de la Recherche Intramurale au NIH, a indiqué que la mission des NIH axée sur le soutien et la conduite de recherches biomédicales vise à améliorer la santé humaine. Occasion pour lui de mettre en lumière le focus du NIAID sur la recherche des maladies allergiques immunologiques et infectieuses, en particulier le paludisme.

Quant au Recteur de l’USTTB, Dr Diallo, il a insisté sur la lutte commune contre le paludisme, mettant en avant l’engagement continu dans la bataille contre les maladies infectieuses émergentes telles que la maladie à virus Ebola et le Coronavirus. Il a affirmé la nécessité cruciale de maintenir et renforcer cette coopération exemplaire pour le bien de la science et de l’humanité, en particulier des populations maliennes et africaines. Dans cette dynamique, il a donné l’assurance que l’USTTB jouera pleinement son rôle pour atteindre ces nobles objectifs.

Par Fatoumata Coulibaly

