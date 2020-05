Mairie du district : d’importants kits médicaux offerts à la direction régionale de la Santé

C’est la cour de Mairie du district de Bamako qui a servi de cadre à la remise de ces matériels médicaux dont la valeur se chiffre à 146 millions de FCFA.

Les matériels sont destinés à soutenir la Direction régionale de la santé, aux Centres de santé de références des six communes du district, aux marchés et à mieux riposter contre la pandémie du COVID-19. Ils sont composés de : 20 tricycles, de 15 thermo-flash, de 24 appareils respiratoires, de 18 équipements de protection individuelle, des bavettes, des gants et des gels. Et 90 kits de lavage de mains, de masques, de savons et de gels hydro alcoolique pour les marchés, les gares routières et le personnel de la mairie.

A cette occasion, le premier adjoint au maire, Harimakan Kéïta, a indiqué que ces matériels roulants et de kits sanitaires remis à ces différentes structures se chiffre à 146 millions de FCFA et entièrement financés par la Mairie. Cette contribution, a-t-il ajouté, vient en appui aux actions déjà entreprises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. C’est ainsi qu’il a invité les bénéficiaires à faire un bon usage de ces matériels pour le bonheur des populations.

Après avoir reçu les dons, la Directrice régionale de la santé du district de Bamako, Col Assa Badiallo Touré a apprécié le geste de la Mairie du district à juste valeur en déclarant qu’en cette période de pandémie, « toutes les aides sont les bienvenues, car c’est ensemble que l’on peut éradiquer cette maladie de chez nous. »

Cette responsable de santé a invité la population de Bamako a observé scrupuleusement les mesures préventives édictées par les autorités. Ce, en respectant le lavage régulier des mains et les mesures barrières pour freiner la propagation de la maladie qui fait des ravages dans le monde. En conclusion, elle a assuré les donateurs du bon usage de ces matériels pour la bonne santé de la population.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

