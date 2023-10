28eme édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion : Le DG de l’Inps Ousmane Karim Coulibaly désigné parrain du mois à Ségou

La salle de conférence du gouvernorat de la région de Ségou a abrité, le lundi 9 octobre dernier, la cérémonie de lancement de la 28ème édition du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion.

L’événement était présidé par le chef de l’exécutif régional, le contrôleur général de police Alassane Traoré. C’était en présence du maire de la Commune urbaine de Ségou, Nouhoum Diarra, du directeur régional du Développement social et de l’économie solidaire, Dramane Coulibaly, et du parrain régional du mois de la solidarité, le Directeur général de l’Institut national de prévoyance sociale (INPS), Ousmane Karim Coulibaly.

On notait également la présence du parrain de la première semaine, Ichaka Koné, Directeur général de la Caisse malienne de sécurité sociale (CMSS), des autorités traditionnelles et religieuses. Le thème de cette 28ème édition est : « la solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement dans le Mali Koura ».

La remise de céréales aux couches vulnérables, la visite à trois personnes âgées (Mountaga Coulibaly, 97 ans, Fatoumata Coulibaly, 102 ans et Dramane Coulibaly, 93 ans) ont été les temps forts de cette cérémonie de lancement.

Ces personnes âgées ont ainsi reçu des mains du chef de l’exécutif régional une enveloppe symbolique, des céréales, un couvre-lit, une natte de prière, etc. Avant de formuler des vœux de paix et de stabilité pour notre pays.

Tout en se réjouissant du choix porté sur sa personne, le parrain régional du mois a lancé un appel afin de faire de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion un facteur de promotion des couches sociales vulnérables.

Pour le gouverneur de la région de Ségou, le Mois de la Solidarité et de la Lutte contre l’Exclusion s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de solidarité dont la finalité est de garantir la cohésion sociale en faisant de la solidarité, le socle de l’ensemble des politiques économiques et sociales et un puissant vecteur de lutte contre la pauvreté et l’exclusion.

« Le choix de ce thème se justifie par la très grande capacité que les Maliens ont déployé afin de s’adapter aux différentes crises et chocs qui ont secoué notre pays au cours de ces dernières années », a indiqué le chef de l’exécutif régional.

Choisi parrain du mois par la Commission régionale d’organisation de cette 28ème édition, le DG Ousmane Karim Coulibaly a été félicité par le gouverneur pour avoir accepté le parrainage de cette 28ème édition.

Adama DIARRA/Services des Relations Publiques-INPS

