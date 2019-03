La 9é session du conseil d’administration de l’Agence de l’Environnement et le Développement Durable (AEDD) s’est ouvert le Lundi 25 Mars 2019 dans ses locaux sous la houlette du représentant du ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable Modibo Sacko et en présence des administrateurs dont le directeur général de l’AEDD Boubacar Camara, au cours de la session, ils examineront les travaux exécutés durant l’année écoulée et se pencheront sur les perspectives de l’année en court afin de poser les jalons permettant à la structure de relever les énormes défis environnementaux auxquels le pays fait face.

Le représentant du ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable Modibo Sacko a entamé ses propos en félicitant l’AEDD pour sa brillante organisation de la 19è édition de la quinzaine de l’environnement à Koulikoro, de la tenue des ateliers régionaux et national d’information et de sensibilisation des structures techniques, des institutions, des acteurs de la société civile et du secteur privé pour la Contribution Déterminée au Niveau National (CDN) sur les changements climatiques et les Objectifs du Développement Durable à l’horizon 2030 ; la tenue de l’atelier de validation de la feuille de route et du plan d’investissement de la CDN ainsi que plusieurs autres activités exécutées dans le cadre de la lutte contre les effets nocifs des changements climatiques.

Sur une prévision de 57 tâches que vous avez bien voulu approuver au titre de l’année 2018, il apparait que 51 activités ont été réalisées, soit un taux d’exécution de 89,5% s’est réjoui le représentant du ministre avant de signaler qu’au cours de cette même période que le montant total des dépenses liquidées était d’environ 6 903 997 131 FCFA, soit un taux d’exécution global de 72,38% .

Modibo Sacko qui représentait le ministre de l’Environnement et du Développement Durable n’a pas manqué de remercier le Directeur de l’AEDD et ses collaborateurs pour avoir exécuté avec satisfaction le contrat annuel de performance malgré un contexte socio-économique difficile et l’insuffisance des ressources mises à la disposition de l’Agence au titre de l’exercice budgétaire 2018. Certes des résultats importants ont été obtenus, des efforts ont été déployés mais il reste beaucoup à faire a-t-il affirmé.

Le représentant du ministre s’est projeté sur les perspectives de l’année 2019 tout en évoquant l’énorme chantier qu’attend la structure. Au cours de cette 9é session du conseil d’administration, les administrateurs passeront en revue le budget 2018 tout en décrivant l’évolution du budget 2019. Les administrateurs sont convaincus des énormes défis auxquels le pays fait face et sont déterminés à les relever au grand bonheur de tous les acteurs travaillant dans le domaine afin de permettre au Mali de réduire la menace.

Moussa Samba Diallo

