Les collaborateurs les plus méritants de Moov Africa Malitel viennent d’être distingués par la direction générale de l’entreprise sous la conduite d’Abdelaziz Biddine. C’était à la faveur de la 4e Nuit du Mérite, tenue le vendredi 9 février 2024. Il s’agissait de récompenser les cadres et agents qui se sont distingués au cours de l’exercice 2023, après l’évaluation des critères basés sur la performance, la ponctualité, l’assiduité et l’engagement vis-à-vis de l’entreprise. Ce fut des moments agréables en dehors du cadre professionnel habituel et une manière de renforcer les liens entre les collaborateurs. Une belle soirée !

L’entreprise citoyenne, Moov Africa Malitel, vient de respecter la tradition en organisant pour la quatrième fois la Nuit du Mérite. De véritables retrouvailles entre les travailleurs de l’entreprise et la direction générale sous le leadership éclairé d’Abdelaziz Biddine et toute son équipe.

Comme lors des précédentes éditions, la Nuit du Mérite de Moov Africa Malitel 2024 a tenu toutes ses promesses, le vendredi 9 février dernier, à l’hôtel Radisson Blue (ex-Sheraton) en présence de plusieurs invités de marque dont le représentant du ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Souhahibou Coulibaly, du président du conseil d’administration de Moov Africa Malitel, Hamza Almadou Cissé ainsi que le président de l’Association des Retraités de Télécommunications, Dahirou Diallo. Ils étaient venus, de tous les coins, les agents de différentes localités, pour célébrer cette belle fête du mérite autour de la bonne musique et de dégustation.

Visiblement très heureux, le directeur général Abdelaziz Biddine a indiqué que cette soirée lui offre l’occasion de “partager des moments agréables en dehors du cadre professionnel et de renforcer les liens entre les collaborateurs”. Cette soirée est également, précisera-t-il, une excellente opportunité pour l’ensemble des collaborateurs de mieux se connaitre et de créer un climat de confiance.

“Une telle soirée d’entreprise augmente le sentiment d’appartenance des collaborateurs à l’entreprise Moov Africa Malitel. Des collaborateurs sont récompensés aux efforts accomplis dans les domaines respectifs, sur l’évaluation des critères basés sur la performance, la ponctualité, l’assiduité et l’engagement vis-à-vis de l’entreprise. Un geste qui prouve à suffisance combien la quête du mérite est fondamentale et fructueuse. Cette action s’inscrit dans tous les domaines d’activités de l’entreprise, mais elle doit avoir un dénominateur commun à savoir le triomphe de l’effort et de l’engagement. De par sa solennité, cet acte un est une empreinte de la reconnaissance de Moov Africa Malitel à certains de ces collaborateurs”. Parole d’Abdelaziz Biddine.

Avant de poursuivre en ces termes : “Nous vous assurons l’engagement de l’entreprise à promouvoir les collaborateurs les plus méritants, sachant que c’est un devoir pour une entreprise comme Moov Africa Malitel qui considère avoir une responsabilité à leur égard. C’est important de valoriser leurs efforts et d’encourager leurs aspirations”.

Au cours de cette soirée, plusieurs prix ont été décernés dans quatre catégories. Il s’agit du Prix de la Performance doté d’un montant de 200 000 F CFA, du Prix de l’Excellence d’un montant de 250 000 F CFA, du Prix Spécial d’un montant de 300 000 F CFA et enfin du Prix Spécial du directeur général doté d’un montant de 350 000 F CFA. Et 20 agents et 8 entités ont été primés dans différentes catégories.

“Le choix porté sur vous n’est pas fortuit. Vous avez fait preuves d’engagement, de détermination, d’assiduité, de ponctualité et d’efficacité dans l’exercice de votre travail et vous avez largement dépassé les objectifs qui vous ont été fixés par votre hiérarchie. Cette distinction est le symbole de la reconnaissance de la direction générale pour les performances réalisées grâce à votre rigueur, votre dévouement, votre disponibilité et implication”, précisera le patron de l’entreprise citoyenne.

Avant de rappeler que : “A partir de maintenant, vous avez la redoutable charge de ne point décevoir et de prouver à chaque instant, la justesse du choix porté sur vous par votre hiérarchie pour ces différents prix. Je suis convaincu que vous continuerez à faire preuve d’engagement et de professionnalisme pour demeurer des modèles, car cette distinction vous confère une grande responsabilité. Aussi, voudrais-je vous exhorter à l’exemplarité dans l’accomplissement de vos tâches quotidiennes et dans le respect de la hiérarchie et de vos collègues”.

S’adressant aux collaborateurs qui n’ont pas été primés, en bon manager, Abdelaziz Biddine dira qu’ils n’ont pas démérité. “Que cette cérémonie soit pour eux, un encouragement à mieux faire, à s’impliquer davantage. Bref, à se surpasser”, dira-t-il. Pour Abdelaziz Biddine, 2024 doit être une année de défis afin de consolider les acquis de la performance au sein de l’entreprise.

“Que cette nouvelle année 2024 symbolise le renouvellement de nos engagements envers l’excellence et l’innovation. Puisse-t-elle voir éclore des idées brillantes et des collaborations fructueuses, à l’image de l’éclat doré qui illumine nos ambitions. Je profite de cette heureuse occasion pour en appeler à la mobilisation de tous autour des objectifs fixés pour 2024. Je sais que votre détermination et votre engagement ne seront pas pris à défaut face aux défis à venir et que ces derniers seront relevés de la plus belle manière”, a souligné le directeur général de Moov Africa Malitel.

Il a saisi cette opportunité pour adresser ses sincères remerciements à toutes celles et à tous ceux qui ont œuvré à l’organisation de cette cérémonie. Il s’agit en premier lieu, des membres de la commission d’organisation.

